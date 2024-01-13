Румынские фермеры блокируют движение грузовиков на границе с Украиной, — ГПСУ (карта)

По данным ГПСУ, участники блокирования находятся на определенной удаленности от границы на автодороге, которая ведет к пункту пропуска. Сейчас причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны.

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На территории Румынии фермеры и аграрии начали блокировать движение грузовых автомобилей через международный автомобильный пункт пропуска "Сирет", что напротив украинского пункта пропуска "Порубное". Такую информацию 13 января получили подразделения Госпогранслужбы получили от Пограничной полиции Румынии, сообщает пресс-служба ГПСУ.

По данным погранслужбы, участники блокирования находятся на определенной удаленности от границы на автодороге, которая ведет к пункту пропуска.

Сейчас причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Пограничники предупреждают о возможном осложнении движения в обоих направлениях.

"По имеющейся информации значительной очереди из грузовых транспортных средств на территории Румынии в направлении Украины пока не отмечается", — сообщили в ГПСУ.

Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме.

Ситуация на границе с Румынией

По информации Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница по состоянию на 15:00 13 января 2024 года ситуация в пунктах пропуска следующая:

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов;

"Солотвино" — 0 л/а;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов;

"Дяковцы" — 0 л/а.

Кроме того, в ГПСУ отметили, что в пункте пропуска "Порубное" для грузовых транспортных средств на выезд из Украины действует Е-очередь. По состоянию на 17:14 в ней зарегистрировано 825 автомобилей.

Напомним, 24 декабря польские фермеры приостановили свою забастовку в Медыке, перед границей с Украиной. Движение грузовиков через КПП "Медика-Шегини" восстановлено.