Румунські фермери блокують рух вантажівок на кордоні з Україною, — ДПСУ (карта)

За даними ДПСУ, учасники блокування знаходяться на певній віддаленості від кордону на автошляху, який веде до пункту пропуску. Наразі причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі.

Related video

На території Румунії фермери та аграрії розпочали блокувати рух вантажних автомобілів через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського пункту пропуску "Порубне". Таку інформацію 13 січня отримали підрозділи Держприкордонслужби отримали від Прикордонної поліції Румунії, повідомляє пресслужба ДПСУ.

За даними ДПСУ, учасники блокування знаходяться на певній віддаленості від кордону на автошляху, який веде до пункту пропуску.

Наразі причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Прикордонники попереджають про можливе ускладнення руху в обох напрямках.

"За наявною інформацією значної черги з вантажних транспортних засобів на території Румунії в напрямку України поки не відмічається", — повідомили в ДПСУ.

Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів і пішоходів здійснюється в звичайному режимі.

Ситуація на кордоні з Румунією

За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон станом на 15:00 13 січня 2024 року ситуація у пунктах пропуску наступна:

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів;

"Солотвино" — 0 л/а;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів;

"Дяківці" — 0 л/а.

Окрім того, в ДПСУ зазначили, що в пункті пропуску "Порубне" для вантажних транспортних засобів на виїзд з України діє Є-черга. Станом на 17:14 в ній зареєстровано 825 автомобілів.

Нагадаємо, 24 грудня польські фермери призупинили свій страйк у Медиці, перед кордоном з Україною. Рух вантажівок через КПП "Медика–Шегині" відновлено.