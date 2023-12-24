Страйк на кордоні з Польщею: один із пунктів пропуску розблоковано

Прикордонники повідомили, що рух вантажівок відновили після призупинення страйку 24 грудня о 9:30. Наразі вантажівки пропускаються у звичайному режимі.

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Польські фермери призупинили свій страйк у Медиці, перед кордоном з Україною. Рух вантажівок через КПП "Медика–Шегині" відновлено. Про це повідомляють у пресслужбі Держприкордонслужби.

Зазначається, що акція протесту була завершена польськими фермерами 24 грудня о 9:30. Наразі вантажівки, які прямують до України, пропускаються через кордон у звичайному режимі.

Фото: Скріншот

Прикордонники зазначають, що працюють над тим, аби оформити максимальну кількість вантажних автомобілів, які були заблокованими перед кордоном.

Страйк польських фермерів

Варто додати, що акцію перед цим пунктом пропуску на українсько-польському кордоні влаштували не перевізники, а фермери із спілки "Ошукане село". Вони вимагають, зокрема, дотації на закупівлю кукурудзи та збереження на поточному рівні сільськогосподарського податку.

23 грудня польські ЗМІ повідомляли, що акцію протесту буде призупинено до 2 або 3 січня 2024 року. Відновлювати свої протести фермери планують у тому разі, якщо їхні вимоги не будуть повністю задоволені.

Окрім того, 18 грудня повідомлялося, що фермери організації "Об'єднане село" планують доєднатися до акції протесту польських перевізників у Дорогуську. Вони висувають низку вимог, серед них: призупинення імпорту українського цукру, виплата субсидій, компенсація виробникам кукурудзи. Також вони просять зберегти компенсацію акцизу на пальне.

Нагадаємо, протести на кордоні розпочали польські перевізники на початку листопада. Вони висунули декілька вимог, однак основною є скасування для України "транспортного безвізу".

16 грудня стало відомо, що на кордоні з Україною від початку блокування помер вже третій український водій. Чоловіку було 38 років, трагедія сталася на пункті пропуску "Краковець–Корчова".