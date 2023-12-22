Певний прорив: блокада кордону України може закінчитися до Різдва, — заступник міністра

За словами Павла Ганчаржа, під час зустрічі в Києві вдалося узгодити деякі деталі, які найближчими днями можуть принести плідний результат.

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Між Варшавою та Києвом є прорив у питанні блокади перевізників на кордоні, яка триває вже майже 2 місяці. Про це завив заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганчарж, який 22 грудня прибув до української столиці, передає Wirtualna Polska.

За його словами, у Києві відбулася зустріч з українським колегою Сергієм Деркачем, яка була плідною. У найближчі кілька днів про труднощі можна буде забути, найімовірніше.

"Я сподіваюся, що після сьогоднішньої зустрічі відбудеться зустріч міністра (інфраструктури Польщі, — ред.) Даріуша Клімчака з протестним комітетом на кордоні, і до Різдва цю проблему буде розв'язано", — заявив Павел Ганчарж.

Після переговорів в українській столиці буде узгоджено останні деталі, після чого винесено остаточне рішення. Водночас новий польський міністр інфраструктури перебуває в постійному контакті з перевізниками-протестувальниками.

"Ми знаємо і розуміємо, які очікування, сьогоднішня зустріч повинна була привести до певного прориву, тобто до реалізації цих найважливіших (вимог, — ред.) для польської сторони, тобто для підприємців", — продовжив польський заступник міністра.

Водночас Павел Ганчарж заявив, що знає про ситуацію, в якій уже практично два роки перебуває Україна, однак закликав не забувати про інтереси польських перевізників, які також турбуються про свої гроші, а також не бажають, щоб їх нібито витіснили з транспортного ринку.

"Я думаю, що після сьогоднішньої зустрічі стартова позиція дуже хороша", — підсумував заступник міністра.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорохуськ". Однак увечері того ж дня протестувальники нібито зламаною фурою перекрили розблокований перехід.

18 грудня повідомлялося, що польські фермери планують приєднатися до страйку перевізників. На той момент у черзі на польсько-українському кордоні перебували понад 2 000 українських вантажівок. Водночас пропускна спроможність КПП біля Дорохуська становить близько 650 фур на добу.