Определенный прорыв: блокада границы Украины может закончиться до Рождества, — замминистра

По словам Павла Ганчаржа, во время встречи в Киеве удалось согласовать некоторые детали, которые в ближайшие дни могут принести плодотворный результат.

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Между Варшавой и Киевом есть прорыв в вопросе блокады перевозчиков на границе, которая продолжается уже практически 2 месяца. Об этом завил заместитель министра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж, который 22 декабря прибыл в украинскую столицу, передает Wirtualna Polska.

По его словам, в Киеве состоялась встреча с украинским коллегой Сергеем Деркачем, которая была плодотворной. В ближайшие несколько дней о трудностях можно будет забыть, вероятнее всего.

"Я надеюсь, что после сегодняшней встречи состоится встреча министра (инфраструктуры Польши, — ред.) Дариуша Климчака с протестным комитетом на границе и до Рождества эта проблема будет решена", — заявил Павел Ганчарж.

После переговоров в украинской столице будут согласованы последние детали, после чего вынесено окончательное решение. В то же время новый польский министр инфраструктуры находится в постоянном контакте с протестующими перевозчиками.

"Мы знаем и понимаем, каковы ожидания, сегодняшняя встреча должна была привести к определенному прорыву, то есть к реализации этих самых важных (требований, — ред.) для польской стороны, то есть для предпринимателей", — продолжил польский замминистра.

В то же время Павел Ганчарж заявил, что знает о ситуации, в которой уже практически два года находится Украина, однако призвал не забывать про интересы польских перевозчиков, которые также беспокоятся о своих деньгах, а также не желают, чтобы их якобы вытеснили с транспортного рынка.

"Я думаю, что после сегодняшней встречи стартовая позиция очень хорошая", — подытожил замминистра.

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Впоследствии польские перевозчики полностью заблокировали проезд грузовиков на двух пунктах пропуска на границе с Украиной.

11 декабря, на границе Польши и Украины разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин — Дорохуск". Однако вечером того же дня протестующие якобы сломанной фурой перекрыли разблокированный переход.

18 декабря сообщалось, что польские фермеры планируют присоединиться к забастовке перевозчиков. На тот момент в очереди на польско-украинской границе находились более 2 000 украинских грузовиков. В то же время пропускная способность КПП возле Дорохуска составляет около 650 фур в сутки.