Забастовка на границе с Польшей: один из пунктов пропуска разблокирован

Пограничники сообщили, что движение грузовиков восстановили после приостановления забастовки 24 декабря в 9:30. Сейчас грузовики пропускаются в обычном режиме.

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Польские фермеры приостановили свою забастовку в Медике, перед границей с Украиной. Движение грузовиков через КПП "Медика–Шегини" восстановлено. Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы.

Отмечается, что акция протеста была завершена польскими фермерами 24 декабря в 9:30. Сейчас грузовики, которые направляются в Украину, пропускаются через границу в обычном режиме.

Фото: скріншот

Пограничники отмечают, что работают над тем, чтобы оформить максимальное количество грузовых автомобилей, которые были заблокированы перед границей.

Забастовка польских фермеров

Стоит добавить, что акцию перед этим пунктом пропуска на украинско-польской границе устроили не перевозчики, а фермеры из союза "Обманутое село". Они требуют, в частности, дотации на закупку кукурузы и сохранения на текущем уровне сельскохозяйственного налога.

23 декабря польские СМИ сообщали, что акция протеста будет приостановлена до 2 или 3 января 2024 года. Возобновлять свои протесты фермеры планируют в том случае, если их требования не будут полностью удовлетворены.

Кроме того, 18 декабря сообщалось, что фермеры организации "Объединенное село" планируют присоединиться к акции протеста польских перевозчиков в Дорогуске. Они выдвигают ряд требований, среди них: приостановление импорта украинского сахара, выплата субсидий, компенсация производителям кукурузы. Также они просят сохранить компенсацию акциза на топливо.

Напомним, протесты на границе начали польские перевозчики в начале ноября. Они выдвинули несколько требований, однако основным является отмена для Украины "транспортного безвиза".

16 декабря стало известно, что на границе с Украиной с начала блокировки умер уже третий украинский водитель. Мужчине было 38 лет, трагедия произошла на пункте пропуска "Краковец–Корчова".