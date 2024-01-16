Румыны и поляки блокируют границу Украины: в ГПСУ рассказали о ситуации на пунктах пропуска

По словам представителя ГПСУ, на границе сформировалась очередь из около 600 грузовиков, ожидающих возможности пересечь границу в сторону Румынии.

На границах с Румынией и Польшей продолжается блокировка движения грузовиков. Протест со стороны представителей аграрного сектора, начавшийся в выходные, вновь привел к ограничению движения на территории Румынии. Об этом в понедельник, 15 января, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Ситуация на границе с Румынией

Вот уже третий день подряд активисты аграрного сектора находятся примерно в трех километрах от границы, где они, начиная с утра и завершая вечером, организуют блокировку грузового транспорта. Основные точки блокировки — направление пункта пропуска "Порубное" и пункта "Красноильск", связанного с румынским пропуском "Викову-де-Сус". По словам Демченко, к 17:00 частичное замедление движения грузовиков отмечено по направлению "Порубное", а затем румынская сторона сообщила о "определенном прекращении движения грузовиков в сторону Румынии".

Согласно его заявлению, на границе сформировалась очередь из около 600 грузовиков, ожидающих возможности пересечь границу в сторону Румынии по направлению "Порубное". Он также сообщил, что на выезде из Украины около 600 грузовиков физически не присутствуют на границе, и на пункте пропуска "Красноильск" действует "живая" очередь, при этом электронная система неактивна.

Ситуация на границе с Польшей, Словакией и Венгрией

На границах с Польшей — направлении "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец" — блокировка также продолжается, и на утро 15 января около 1 тысячи 200 грузовых транспортных средств ожидали возможности пересечения границы в сторону Украины.

Демченко также уточнил, что направление ПП "Шегини — Медика" было разблокировано 6 января, и на данный момент движение там интенсивное, но имеется очередь из около 950 грузовиков. Демченко отметил, что интенсивность движения остается разной в зависимости от направления, добавив, что наблюдается увеличение очереди на границах со Словакией и Венгрией.

Напомним, В субботу, 13 января, на территории Румынии фермеры и аграрии начали ограничивать движение грузовых транспортных средств через международный автомобильный пункт пропуска "Сирет", который расположен напротив украинского пункта пропуска "Порубное". По данным СМИ, фермеры требуют увеличения субсидий, чтобы можно было конкурировать с украинской продукцией.