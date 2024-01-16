Блокада границы: правительство Румынии договорилось с фермерами-протестующими

Медиа пишут, что достигнутые договоренности не предусматривают немедленного прекращения протестов. В частности, на их продолжительность могут повлиять переговоры с перевозчиками, которые будут проходить до 18 января.

Министерство сельского хозяйства Румынии удовлетворило ряд требований забастовщиков, которые в течение нескольких дней блокировали один из пунктов пропуска на украинско-румынской границе. Об этом пишет Euractiv.

Отмечается, что соглашение содержит 13 требований, которые выдвинули фермеры. Сейчас продолжаются обсуждения, чтобы найти компромисс по другим требованиям румынских забастовщиков.

Румынское правительство обязалось предоставлять полный объем субсидий на все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года. Также фермерам пообещали принять положение о субсидированных кредитах.

По словам представителя фермеров Мариуса Мику, до конца января важно ослабить правила севооборота и процент земель, которые специально не обрабатываются определенное время для восстановления плодородия почвы.

Также он сказал, что подписанное соглашение не является основанием для немедленной остановки протестов. В частности, на их продолжительность могут повлиять переговоры с перевозчиками, которые будут проходить до 18 января.

Среди прочего, правительство Румынии пошло на встречу фермерам и согласовало компенсировать убытки, которые были получены от импорта из Украины. Отмечается, что теперь зерновые и другие товары будут иметь четкую маркировку. Кроме того, с помощью GPS в порту Констанца будет осуществляться электронный мониторинг пломб.

Издание пишет, что по словам Министра сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу, Румыния не будет вводить пошлины на импорт зерна.

Блокирование украинско-румынской границы

О начатой румынскими фермерами забастовке в Госпогранслужбе сообщили 13 января. Отмечалось, что забастовщики заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска "Порубное — Сирет". Среди основных требований бастующих было увеличение субсидий.

Блокада держалась меньше суток, однако уже 14 января фермеры снова начали блокировать движение грузовиков. Несмотря на это, легковые автомобили и автобусы с пассажирами пропускали в обычном режиме. Сообщалось, что румынские фермеры находятся в нескольких километрах от границы.

Напомним, также сейчас продолжается блокирование польскими забастовщиками трех пунктов пропуска на границе с Украиной. По состоянию на 15 января в очередях в сторону Украины ожидает около 1,2 тысячи грузовиков.

Также несмотря на то, что пункт пропуска "Шегини — Медика" был разблокирован в начале января, очередь из грузовиков составляла более 900 грузовых автомобилей.