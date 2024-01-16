"Протест будет приостановлен": правительство Польши договорилось с перевозчиками, – СМИ

По словам члена Комитета по защите перевозчиков и транспортных работодателей Томаша Борковски, соглашение о приостановке блокады границы было заключено на "определенных условиях".

Польские перевозчики, организовавшие блокаду границы с Украиной, достигли соглашения с правительством Польши, в рамках которого приостановят свой протест в среду, 17 января. Об этом сказал организатор протестов агентству Reuters 16 января.

Как отмечают журналисты, требования польских водителей включали восстановление системы, согласно которой украинские компании должны получать разрешения на работу ЕС. То же самое касалось европейских дальнобойщиков, въезжающих в Украину.

По данным СМИ, польские фермеры решили приостановить акцию протеста на пограничном переходе с Украиной в Медыке после того, как в начале этого месяца правительство согласилось на их требования, однако дальнобойщики заблокировали еще три перехода.

Сообщается, что во вторник, 16 января, Министерство инфраструктуры Польши организовало пресс-конференцию, в ходе которой должно быть подписано соглашение о приостановке блокады.

"Это не конец, но протест будет приостановлен. Мы договорились об определенных условиях: мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство ", — сказал представитель Комитета по защите перевозчиков и транспортных работодателей Томаш Борковски.

Напомним, по состоянию на 12 января, блокирование границы продолжалось на пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец". Напротив пункта пропуска "Шегини" наблюдалась очередь, так как водители и перевозчики искали маршруты, по которым они могут пересечь границу.

Ранее, 3 января, премьер Польши Дональд Туск заявил, что намерен уговаривать польских перевозчиков "не применять блокаду в качестве средства защиты своих интересов". Он подчеркнул, запросил у министра инфраструктуры Дариуша Климчака презентацию перспектив разрешения "конфликта с польскими перевозчиками".