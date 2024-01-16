Молдова ввела скидки на 27% на транзит украинской продукции в течение 2024 года

По информации Еврокомиссии, недавно было выделено 126 миллионов евро финансирования на поддержку румынских портов, в которых увеличились объемы грузов после начала российского вторжения в Украину.

Министерство по вопросам реинтеграции Украины заявило 16 января, что правительство Молдовы приняло решение о введении скидок в размере 27% на перевозку украинских грузов по территории Молдовы, в частности в румынские порты. Об этом сообщает министерство в официальном телеграм-канале.

Такое решение, по информации пресс-службы ведомства, принято в соответствии с согласованными договорами между Украиной и Республикой Молдова в рамках работы Межправительственной украино-молдавской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

"Всего за прошедший месяц было заключено семь проектов протоколов между двумя странами, которые предусматривают совместный контроль на пунктах пропуска через государственную границу и строительство пограничного перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц", — говорится в сообщении.

Известно, отмечает пресс-служба, что из-за блокады портов, осуществленной российскими оккупантами, значительная часть украинского экспорта направляется в румынские порты через территорию Молдовы. В ноябре Украина, Молдова и Румыния заключили соглашение о совершенствовании транспортного процесса в направлении Рени — Джурджулешты — Галац — Ларга.

Напомним, что недавно Еврокомиссия предоставила 126 миллионов евро финансирования на поддержку румынских портов, в которых увеличились объемы грузов после начала российского вторжения в Украину.

Кроме того, пять стран Восточной Европы выступают за возвращение импортных пошлин на украинское зерно и направили в ЕС письмо с такими протекционистскими предложениями.