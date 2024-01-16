Польские перевозчики-забастовщики разблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной, — ГПСУ

Организаторы протеста заявили, что достигли договоренности с правительством Польши, поэтому акция будет прекращена.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) во вторник, 16 января, объявила о разблокировании на украино-польской границе двух пунктов пропуска — "Краковец — Корчева" и "Рава-Русская — Хребенное". Об этом по состоянию на 16:00 по киевскому времени сообщает ГПСУ на официальном сайте ведомства.

"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме", — подчеркнули пограничники.

Они отметили, что вместе с работниками контрольных служб работают в режиме, который позволит обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

Очередей на выезд из Украины через оба пункта пропуска, по данным Западного регионального управления ГПСУ по состоянию на 18:00 16 января, не наблюдается.

На въезд в Украину по состоянию на 18:29 по киевскому времени (согласно электронной очереди на сайте єЧерга) пересечения границы ожидают: на ПП "Рава-Русская — Хребенное" — 541 автомобиль, на ПП "Краковец — Корчева" — 1744.

Ситуация на границе с Польшей

С 6 ноября польские перевозчики практически заблокировали три КПП на границе с Украиной — "Ягодин — Дорохуск", "Краковец — Корчева", "Рава-Русская — Хребенное", позволяя пересекать украино-польскую границу в обе стороны не более одной фуры в час.

Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика — Шегини". Кроме того, были намерения распространить блокирование также на пункт контроля "Нижанковичи — "Мальховице".

Одним из требований польских перевозчиков, кроме претензий по перевозке украинской агропродукции, стало получение доступа к украинской системе "Шлях". Как ранее объясняли в пресс-службе украинских пограничников, таким требованием они хотят привлечь украинских перевозчиков работать на польские транспортные компании по перевозкам грузов.

16 января стало известно, что польские дальнобойщики достигли соглашения об "определенных условиях" с правительством и приостановят свой протест 17 января в 13:00 по киевскому времени.

Фокус писал, что, по подсчетам Национального банка, сокращение объема внешней торговли Украины из-за забастовки польских перевозчиков в ноябре 2023 года составило 860 миллионов долларов, а в декабре — 620 миллионов долларов.