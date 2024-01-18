"Если зарабатываете от 20 тысяч": в "Слуге народа" предложили ввести налог на роскошь (видео)

Несмотря на войну в Украину продолжают завозить дорогую технику и автомобили, говорит Роксолана Пидласа. Введение дополнительных налогов помогло бы наполнить государственный бюджет для проведения дополнительной мобилизации.

В Украине могут провести дополнительную мобилизацию, однако для этого необходимы дополнительные средства в размере 300 миллиардов гривен. Об этом в эфире телемарафона заявила народный депутат от партии "Слуга народа", глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

По ее словам, в эту сумму входит не только мобилизационный процесс, но и питание бойцов, бытовые расходы, экипировка, оружие, подготовка и так далее. Решение этого вопроса может оказаться сложным по ряду причин.

"К сожалению, сейчас этого ресурса в нашем бюджете нет, потому что все наши доходы, внутренние доходы, налоги, таможня, размещение облигаций внутреннего государственного займа, доходы от приватизации и т. д., мы направляем на нужды обороны в полном объеме. Только те налоговые поступления, которые заходят в местные бюджеты, не направляются на нужды обороны", — заявила Роксолана Пидласа.

В Кабинете министров и Верховной Раде продолжают обсуждать варианты того, где можно взять финансирование мобилизации. К примеру, продолжает нардеп, можно говорить как про перенаправление денег из местных бюджетов в государственный, так и про повышение налогов.

Двумя бюджетообразующими налогами, которые являются основными источниками дохода в бюджет, являются НДС как импортный, так и на изготовленные внутри страны товары, и налоги на доходы физических лиц, которые включают в себя военный сбор.

В результате, продолжает Роксолана Пидлиса, нужно говорить о прогрессивных ставках. То есть, если гражданин мало зарабатывает, то он не готов платить больше, чем сейчас, однако людей с большим доходов это могло бы касаться.

"То есть если вы зарабатываете от 20 тыс. грн, например, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. И это бы помогло содержать наши войска", — говорится в сообщении.

Есть вариант также включить налог на роскошь, ведь несмотря на войну в страну продолжают завозить технику, автомобили и так далее. Государство продолжает импортировать дорогие телефоны и ноутбуки, что негативно влияет на платежный баланс.

"Если у тебя есть возможность покупать дорогие вещи, объективно дорогие вещи. Никто не говорит о том, что нужно облагать налогами телефон за 5 тысяч гривен, но если это новый iPhone, который стоит 60-70 тысяч гривен, то он может облагаться дополнительным налогом", — продолжила Роксолана Пидлиса.

Напомним, 3 января сообщалось, что украинцы за год задонатили крупнейшим фондам 15,7 млрд грн, что превышает общий бюджет Львова за 2023 год. По словам журналистов, за эти деньги фонды снабжали Силы обороны Украины дронами, транспортом, медицинским оборудованием, оптикой, а также связью.