За время войны украинцы задолжали за свет 15 млрд грн: кто самый большой неплательщик

По словам главы НЭК "Укрэнерго" Юрия Бойко, отмена моратория на отключение электроэнергии из-за долгов и введение штрафов для должников помогут снизить уровень неуплаты среди населения.

С начала полномасштабного вторжения России украинцы накопили задолженность за электроэнергию в размере 15 миллиардов гривен. Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко изданию ExpPro.

Согласно его словам, регионы с самыми значительными задолженностями за электроэнергию включают Киев и Киевскую область, Днепропетровскую и Харьковскую области.

"Много это или мало? На мой взгляд, это очень много. Среди крупнейших должников — много областей, которых бы там не должно было быть", — указывает он.

Бойко выразил надежду на то, что отмена моратория на отключение электроэнергии из-за долгов и введение штрафов для должников помогут снизить уровень неуплаты.

"С моей точки зрения, решение о снятии моратория было принято слишком поздно. Это следовало сделать примерно 15 месяцев назад", — отметил Бойко.

У кого самые больше долги за свет

По словам Бойко, регионы с самыми значительными задолженностями за электроэнергию включают Киев и Киевскую область, а также Днепропетровскую и Харьковскую области.

Он пояснил, что страна пережила шок первых месяцев войны, стабилизировала работу экономики, финансовой и банковской систем, кроме того, агрессора успешно изгнали со значительной части территории, и активные боевые действия ведутся не на всей территории нашего государства, поэтому долги некоторых регионов, по его мнению, вызывают вопросы.

"Задаю риторический вопрос: каким образом боевые действия, например, в Харьковской области должны оправдывать факт неоплаты за потребленную электроэнергию например в г. Киеве? По моему твердому убеждению, никаким", — отметил Бойко.

Напомним, директор аналитическо-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что задолженность украинцев по коммунальным услугам не так велика, как утверждают некоторые СМИ, а самые большие долги — у жителей Печерского и Оболонского районов Киева.

Напомним также, 11 января стало известно, что украинцам начнут отключать свет из-за долгов с конца января 2024 года. Гендиректор компании Сергей Коваленко объяснил, что без электричества в первую очередь останутся клиенты с самыми большими задолженностями.