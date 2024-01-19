Отключение света должникам: из-за какой суммы можно остаться без электроэнергии

По словам эксперта по вопросам энергетики "Украинского института будущего" Андриана Прокипа, компании-поставщики электроэнергии будут обращать внимание не только на сумму долга, но и на то, как долго потребитель не оплачивал счета.

Задолженность за поставленную электроэнергию не станет причиной для того, чтобы отключить свет украинцам, которые сейчас находятся под временной оккупацией россиян. Об этом на свой странице в социальной сети Facebook написал эксперт по вопросам энергетики "Украинского института будущего" Андриан Прокип.

Сколько нужно задолжать, чтобы отключили свет: ответ эксперта

По его словам, без электричества останутся те потребители, у которых сумма долга превышает 3 тысячи гривен, и кто не платит больше двух месяцев.

"Отключения за долги не будут применяться к потребителям, у которых пострадало жилье в результате обстрелов или боевых действий", — подчеркнул он.

Долги за коммуналку: как узнать о задолженности

Такую информацию могут подсказать в жилищно-эксплуатационной компании (ЖЭКе) или в Объединении совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Чтобы узнать о долгах, нужно сообщить ФИО плательщика и адрес проживания.

Также информацию о задолженности предоставляют в отделениях "Укрпочты". Для этого тоже нужно сообщить ФИО, предоставить номер лицевого счета потребителя или адрес. На почте можно же и сразу оплатить все коммунальные услуги.

Кроме того, у банков тоже есть доступ к проверкам задолженности. Сотруднику финансового учреждения нужно только сообщить номер лицевого счета. В банках тоже можно оплачивать коммуналку.

А еще у каждого поставщика коммунальных услуг есть свой сайт, и потребитель может создавать на нем личный кабинет. Тогда информация обо всех оплатах отслеживается автоматически. При регистрации личного кабинета нужно указать:

ФИО;

адрес;

лицевой счет;

сумму последнего платежа;

свою электронную почту.

Напомним, директор аналитическо-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко на днях сказал, что украинцы задолжали за коммунальные услуги не очень большую сумму, хотя СМИ утверждают обратное. При этом самые большие — у жителей Печерского и Оболонского районов Киева.

Также напомним, по словам компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергея Коваленко, первые отключения света из-за долгов начнутся 29 января.

Глава НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко 18 января заявил, что с начала полномасштабного вторжения России украинцы накопили задолженность за электроэнергию в размере 15 миллиардов гривен.