Некоторые украинцы могут получить более 13 тысяч гривен пенсии: в ПФУ рассказали, кого это касается

Пенсии по инвалидности гражданам, ставшим лицами с инвалидностью из-за Чернобыльской катастрофы, назначаются в размере возмещения фактического ущерба из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из зарплаты, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы.

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Украинцам, которые проживали или работали на территориях радиоактивного загрязнения, могут назначить пенсии с уменьшением пенсионного возраста на 1-13 лет. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

"Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, уменьшается на количество лет уменьшения пенсионного возраста (в итоге страховой стаж не может быть меньше 15 лет)", — говорится в сообщении.

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Размер пенсионных выплат

В ПФУ отметили, что размер пенсии по возрасту исчисляется по правилам в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и зависит от продолжительности страхового стажа и величины ее заработной платы.

Украинцам, которые стали лицами с инвалидностью из-за Чернобыльской катастрофы, пенсии по инвалидности назначаются в размере возмещения фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из зарплаты, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы.

С 1 марта 2023 года минимальные размеры пенсий по инвалидности не могут быть ниже:

для I группы — 8187,48 гривны;

для II группы — 6549,98 гривны;

для III группы и детей с инвалидностью — 5048,95 гривны.

Для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 1 марта размер минимальной пенсии не может быть ниже:

для лиц с инвалидностью I группы — 13376,21 гривны;

для лиц с инвалидностью II группы — 10700,97 гривны;

для лиц с инвалидностью III группы — 8025,73 гривны.

Добавим, что с 1 января 2024 года должен был состояться перерасчет пенсий, однако на момент выхода публикации на сайте ПФУ нет актуальной информации относительно повышения выплат.

Напомним, украинцы могут платить персонализированные благотворительные взносы в ПФУ. 70% суммы будет выплачиваться пенсионеру, а 30% — ресурс для выплаты остальных пенсий.

Ранее сообщалось, что с января 2024 года максимальная пенсия в Украине выросла до 23 610 гривен, а минимальная до 2361 гривны.