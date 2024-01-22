Украинский бизнес могут освободить от уплаты одного из налогов: что известно

По словам заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Виктории Киреевой, изменения помогут поддерживать украинскую экономику в условиях войны.

В Украине в 2026 году должна заработать национальная систему торговли выбросами CO2. А до конца 2024 года Верховная Рада примет соответствующий законопроект, сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Отмечается, что ведомство продолжает работу над созданием национальной системы торговли выбросами (СТВ) парниковых газов. Так, в течение этого года ведомство планирует подать законопроект о системе торговли выбросами в Верховную Раду Украины. Планируется, что пилотный проект системы торговли выбросами появится 2025 году, а в 2026 система заработает полноценно.

"Для нас важно освободить украинский бизнес от уплаты налога на выбросы CO2 (CBAM) в 2026 году во время экспорта продукции в Евросоюз. Поэтому даже несмотря на войну, мы должны внедрить собственную, национальную систему торговли выбросами парниковых газов (СТВ). Это амбициозный проект, который не только поможет поддержать нашу экономику, но и выполнит обязательства Украины по имплементации Директивы 2003/87/ЕС", — рассказала заместитель министра Виктория Киреева.

Налог на роскошь в Украине

В Украине продолжают искать средства для того, чтобы дополнительно профинансировать мобилизацию. Так, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, власти изучают вариант с повышением налогов, то есть внедрение прогрессивных ставок. Так, если гражданин мало зарабатывает, то он не готов платить больше, чем сейчас, но людей с большими доходами это могло бы касаться.

"То есть если вы зарабатываете от 20 тысяч гривен, например, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. И это бы помогло содержать наши войска", — отметила она.

Есть вариант также включить налог на роскошь, поскольку несмотря на войну в страну завозят технику, автомобили и так далее. Импорт дорогих телефонов и ноутбуков тоже продолжается, а это негативно влияет на платежный баланс.

"Никто не говорит о том, что нужно облагать налогами телефон за 5 тысяч гривен, но если это новый iPhone, который стоит 60-70 тысяч гривен, то он может облагаться дополнительным налогом", — объяснила Пидласа.

Тем временем напомним, как уже писал Фокус, в Украине реформируют упрощенную систему налогообложения. В Министерстве финансов планируют, что после реформы в нашей стране заработает польская модель налогообложения ФЛП.

Также 8 января глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему в Украине не будет брони по налогам.