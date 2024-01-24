Даже в Германии кризис. Как и почему война в Украине приводит к проблемам в экономиках стран Евросоюза

Кризисы, войны, падение уровня потребления и даже окончание пандемии — на экономики Европы влияют самые разные факторы. В ряде европейских стран наблюдается охлаждение экономик, которое не обошло даже такую, казалось бы, стабильную Германию. Фокус исследовал, что происходит и стоит ли бизнесу и потребителям рассчитывать на скорое восстановление.

В ноябре 2023-го промышленное производство в ЕС продолжило падать третий месяц подряд. По данным Евростата, опубликованным 17 января, промышленное производство в Европе сократилось на 0,2% в ноябре 2023 года после снижения на 0,5% в октябре.

Итоговых годовых данных еще нет, однако европейские экономисты по крайней мере несколько месяцев подряд прогнозировали спад, который ждет экономики десятка стран ЕС, включая самую мощную экономику Европы — Германию. По предварительным прогнозам, по итогам 2023 года самый значительный уровень спада ожидается в Эстонии — минус 2,6%. В Ирландии экономика упадет на 0,9%, ВВП ФРГ сократится на 0,3%.

Что произошло с экономиками стран, при чем здесь война в Украине и чувствуют ли простые жители кризис в повседневной жизни? Об этом — в материале Фокуса.

По предварительным прогнозам, по итогам 2023 года экономика Эстонии упадет на 2,6%, Ирландии — на 0,9%, ВВП ФРГ сократится на 0,3%

Германия: экономические перспективы на 2024-й довольно скромные

Экономические показатели Германии в прошлом году снизились, пишет издание tagesschau. По предварительным оценкам, немецкий ВВП упал в 2023-м на 0,3%, в 2024-м Германии грозит рецессия. "Немецкая экономика уже почти четыре года находится в режиме постоянного кризиса", — цитирует издание экспертов Гамбургского института мировой экономики (HWWI). После кризиса, вызванного коронавирусом, произошло нападение России на Украину, что временно привело к резкому росту цен на энергоносители и продукты. Конфликт на Ближнем Востоке вызывает новую неопределенность, к тому же по Германии ударил недавний бюджетный кризис. Как сообщила в декабре DW, в проекте немецкого госбюджета на 2024 год образовалась дыра в 17 млрд евро. Правительству пришлось сокращать расходные статьи бюджета и некоторые виды государственных дотаций.

Также среди причин слабости экономики одного из ведущих государств Европы директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин называет сокращение спроса на немецкие товары со стороны Китая и России. Таким образом, общая геополитическая ситуация в мире, в частности российская агрессия, приводит к негативным экономическим последствиям даже в развитых странах.

Относительно восстановления в 2024 году, экономисты настроены скептически. Они говорят о высокой инфляции, которая оказывает давление на потребление, а также о повышении процентных ставок, которое замедляет строительную отрасль и инвестиции. По мнению главного экономиста Commerzbank Йорга Кремера, в этом году немецкий ВВП имеет все шансы снизиться еще на 0,3%. Беспокойство разделяют эксперты Института макроэкономики и исследований делового цикла. По словам президента Института экономических исследований (ifo) в Мюнхене Клеменса Фюста, экономические перспективы Германии на 2024 год "достаточно скромные": экономический рост составит от 0 до 1%.

Повышение процентных ставок замедляет строительную отрасль и инвестиции Фото: pexels.com

Жители Германии чувствуют кризис прежде всего из-за роста цен. "По ощущениям, цены на продукты за год выросли на 10–15%, — рассказала Фокусу жительница Мюнхена Людмила. — Аренда у меня индексная, поэтому она выросла на уровень годовой инфляции — 6%. И это после прошлогоднего повышения на 10%. Также повысились проценты по кредитам, в том числе ипотечным. Коллеги-архитекторы говорят, что почувствовали это в рабочем плане — многие инвесторы приостановили проекты и не начинают новые".

Ирландия: падение четыре квартала подряд

По данным Центрального статистического управления Ирландии (CSO), ВВП страны в третьем квартале 2023-го упал на 1,9% по сравнению со вторым кварталом. Экспорт сократился на 2,1%, импорт — на 1,7%, что привело к снижению общего чистого экспорта на 1,3 миллиарда евро за квартал. Капитальные инвестиции снизились на 7,4% за квартал вследствие сокращения инвестиций в машины, оборудование и нематериальные активы по сравнению с предыдущим кварталом.

ВВП Ирландии в третьем квартале 2023-го упал на 1,9%, экспорт сократился на 2,1%, импорт — на 1,7%

"ВВП упал на 1,9% в третьем квартале 2023 года, главным образом, из-за сокращения промышленного сектора, в котором доминируют транснациональные корпорации, — прокомментировала данные помощник генерального директора по экономической статистике Дженнифер Баним. — Таким образом ВВП сокращается четвертый квартал подряд. Глобализированный промышленный сектор сократился на 3,5%, тогда как сектор информации и коммуникаций увеличился на 3,1% за тот же период. В целом активность секторов, где доминируют транснациональные корпорации, снизилась на 3,8% за квартал".

Издание Financial Times считает, что нестабильная ситуация в Ирландии вызвана прежде всего изменениями деятельности крупных транснациональных компаний, базирующихся в стране. Такие группы, как Apple и Pfizer, все чаще используют контрактное производство и другие механизмы, чтобы производить свою продукцию в странах с низкими затратами, но сохраняют при этом права интеллектуальной собственности и доходы в своих дочерних ирландских компаниях. Именно поэтому их международная деятельность влияет на производственные показатели страны. Эксперты считают, что спад промышленного производства, в частности, связан со снижением экспорта фармы на фоне окончания пандемии коронавируса.

Нестабильная ситуация в Ирландии вызвана прежде всего изменениями деятельности крупных транснациональных компаний, базирующихся в стране

Ирина из Запорожья, живущая в Ирландии с марта 2022-го, говорит, что главные изменения последнего времени, которые большинство украинцев почувствуют на себе, — это сокращение социальных выплат почти в шесть раз. При том, что цены в Ирландии — просто безумные. Согласно подсчетам компании Рісоԁі.com, набор простых продуктов, который обойдется в Украине в 71 евро (в эквиваленте), в Ирландии "потянет" на 135 евро.

Жилья в Ирдандии нет физически — украинцам приходится жить в палатках

"Что касается жилищного кризиса, то он здесь был и до нас, — говорит Ирина. — Жилья мало и только здесь я поняла, что такое комната "за все деньги мира". Аренда маленькой комнаты в Дублине будет стоить 1000 евро в месяц, квартира или небольшой дом — от 2500 евро. К тому же нового жилья на рынке мало, а в старом очень странная планировка. Например, площадь санузла может быть около 1 кв. м. Это кажется нереальным, но так и есть!".

По словам собеседницы Фокуса, в небольших городах, конечно, жилье дешевле — теоретически, маленькую комнату можно снять даже за 400 евро. На практике же риелторы и владельцы квартир просто не отвечают на сообщения. "Их можно понять: на каждую свободную квартиру приходится 50, а то и 100 желающих, — объясняет Ирина. — Владелец прочитает из 100 писем максимум 10, ответит на три, выберет одного. Неудивительно, что местная молодежь живет с родителями "до упора" — квартиру здесь можно искать годами".

Аренда маленькой комнаты в Дублине будет стоить 1000 евро в месяц, квартира или небольшой дом — от 2500 евро

Эстония: предкризисного уровня достигнет не раньше 2026-го

За первые три квартала 2023-го экономика Эстонии сократилась на 3%, констатировали в Swedbank. В первом полугодии 2023 года почти половина снижения ВВП была обусловлена падением производства энергии. В третьем квартале падение производства углубилось, ухудшилась уверенность во всех секторах экономики. А недостаточный спрос сдерживал деятельность 82% промышленных предприятий. По прогнозам экономистов Swedbank, затянувшаяся рецессия будет постепенно отступать. В 2024-м эстонская экономика сможет вырасти на 0,7%, в 2025-м — на 2,3%. То есть ВВП Эстонии достигнет своего предкризисного максимума не раньше 2026 года.

Рождаемость в Эстонии в прошлом году упала до рекордно низкого уровня

По данным Департамента статистики Эстонии, рождаемость в стране в прошлом году упала до рекордно низкого уровня. Количество новорожденных составило 10 721, что является самым низким показателем с тех пор, как в 1919 году началась регулярная публикация статистики. Впервые количество рождений опустилось ниже отметки 11 тысяч. И хотя главной причиной считается сознательный выбор женщин в пользу образования и карьеры, снижение уровня жизни также имеет свое влияние: ребенок становится "роскошью".

С нового года в Эстонии для семей с 3–6 детьми выплаты уменьшились с 650 евро до 450 евро в месяц, в случае 7 и более детей — с 850 евро до 650 евро Фото: pinterest//samanthahammack

Нововведения этого года также вряд ли будут способствовать рождаемости. Как сообщает Департамент социального страхования Эстонии, с 1 января 2024 года некоторые ставки семейного пособия снизились. Для семей с 3–6 детьми выплаты уменьшились с 650 евро до 450 евро в месяц, в случае 7 и более детей — с 850 евро до 650 евро в месяц. Причины такого решения не объясняются, однако проследить связь между количеством украинских беженцев, большинство из которых составляют женщины и дети, и дефицитом средств на выплаты, не трудно.

"Кризис в Эстонии продолжается минимум два года: выросли цены на электричество, цены на продукты просто неконтролируемые, — говорит жительница Тарту Ксения. — В прошлом году было много сокращений, как-то все нестабильно стало. Знакомые жаловались на проблемы со строительством: одни дом не могут достроить, другие — месяцами заказать мебель. Выросли ставки по кредитам, в том числе и по действующим договорам — у нас процентные ставки дважды в год пересматриваются. Мой кредит вырос почти на 100 евро, и это еще хороший вариант, у других намного больше".

Эстонцы жалуются на высокие цены на электричество и продукты, растет и стоимость аренды жилья

Что касается дотаций многодетным, то, говорит Ксения, такие высокие суммы продержались всего год. Кстати, хотя эти выплаты касаются собеседницы Фокуса непосредственно (у Ксении трое несовершеннолетних детей), она признается, что изначально не была сторонницей таких больших выплат. Ведь всегда есть опасения, что ими может воспользоваться маргинальная часть общества и деньги пойдут не на нужды детей.

"Сейчас фактически из моего семейного бюджета ушли 300 евро (минус 200 евро помощи и минус 100 евро на росте процентов по кредиту), но, к счастью, на работе мне подняли зарплату, — говорит Ксения. — Так что наша семья пострадала не так, как другие. Нам с детьми всего хватает, но у всех по-разному. Это как в анекдоте: одни, когда им не хватает денег, летят на курорт не на 14 дней, а на 10, другие, когда им не хватает денег, едят гречку".

По статистике, каждый четвертый–пятый эстонец — бедный Фото: "Рубрика"

Также не идет на пользу эстонской экономике низкое потребление домохозяйств. По статистике, каждый четвертый–пятый эстонец (22,5%) — бедный.

"Официально цены в 2023-м выросли на 9,2%, но по ощущениям — намного больше, — рассказывает жительница Таллинна Наталья. — Набор продуктов, который мы покупаем каждую неделю, прошлой зимой стоил 40–45 евро, сейчас — 60–65 евро. Услуги выросли на 20% — например, маникюр стоил 25 евро, с нового года — 30. А на днях арендодатель сообщил о том, что поднимает арендную плату на 10%. Стремительно растет стоимость кредитов. Если два года назад эстонские банки предлагали ипотеку под 3–4%, год назад — под 5%, то сейчас — под 7%".

Беднее не стали: беженцы тратят европейские выплаты и украинские зарплаты

Экономическое торможение и даже рецессия в некоторых странах Европы вызвана множеством факторов. Прежде всего, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин, речь идет об инфляционном давлении и росте стоимости капитала.

"В октябре 2022 года инфляция в Евросоюзе достигла 11,5%, а рост цен производителей в 2022-м превышал 40%, — говорит эксперт. — Дорогое топливо, разрыв торговых цепочек, сужение внутреннего потребления и резкий спад заказов ударил по промышленности, сфере услуг, торговле . Например, розничные продажи в ЕС уже 13 месяцев подряд демонстрируют отрицательную годовую динамику. Годовые темпы промышленного производства падают 9 месяцев подряд", — отметил аналитик в комментарии Фокусу.

Всего за 2023 год расходы украинцев за рубежом с украинских банковских карт составили примерно 17 млрд долларов Фото: Getty Images

При этом стоимость капитала растет вследствие того, что Центробанк борется с инфляцией, продолжает аналитик. Учетная ставка ЕЦБ сейчас находится на 22-летних максимумах — 4,5%. Еще в начале лета 2022 года в Европе можно было привлечь деньги за минимальные проценты, потому что ЕЦБ имел нулевую учетную ставку.

"Безусловно, часть этих проблем, а именно инфляция, спад заказов, разрыв товарных цепочек и т.д. вызвана войной в Украине и введенными санкциями, — считает Шевчишин. — В то же время расходы беженцев направлены на внутреннее потребление в странах, поэтому они не дают выраженного негативного влияния на экономическую активность. А страны, имеющие сильный ВПК, вообще получили мощный импульс и дополнительные заказы".

Расходы беженцев направлены на внутреннее потребление в странах, поэтому они не дают выраженного негативного влияния на экономическую активность

Приток украинцев в страны ЕС является позитивом для европейской экономики, считает аналитик Центра биржевых технологий Максим Орыщак. Ведь средства, которые выделили в качестве помощи, фактически являются прямым бюджетным стимулированием, потому что в основном они идут в экономики самих европейских стран. Более того: в Европу перетекают еще и миллиарды из Украины. По данным НБУ, в целом за 2023 год расходы украинцев за рубежом с украинских банковских карточек составили примерно 17 млрд долларов.