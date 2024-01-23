Пенсия в Украине: кто может получить надбавку почти 1 тыс. грн

Согласно законодательству, размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума потерявшим трудоспособность лицам, то есть 944,4 грн.

В 2024 году в Украине определенные группы пенсионеров имеют возможность получить ежемесячную доплату в размере 944 грн. Эта льгота доступна, в частности, для тех пенсионеров, которым исполнилось или перевалило за 80 лет. Об этом говорится в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц".

Так, получить дополнительную надбавку могут такие категории пенсионеров:

достигли 80 лет и старше;

самостоятельно проживающие;

нуждающиеся в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;

получающие пенсию по возрасту.

При этом, если гражданин получает пенсию, например, по инвалидности, ему не будет предоставлено право на указанное дополнительное пособие. Для подтверждения необходимости постоянного внешнего ухода требуется предоставление документальных подтверждений и заключений врачей.

Доплата к пенсии для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 40% от прожиточного минимума. С 1 января 2024 года уровень прожиточного минимума увеличен до 2361 грн. Следовательно, начиная с указанной даты, размер соответствующей доплаты к пенсии вырос до 944,4 грн.

Напомним, по предварительному прогнозу Министерства социальной политики, в Украине пенсии проиндексируют на 13%. Формула расчета величины индексации следующая: 50% от инфляции в 2023 году и еще 50% от среднего за три последних года роста заработных плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

Также Фокус писал, что из-за задержки финансовой помощи от стран-партнеров, правительство может не осуществить выплаты пенсий и зарплат бюджетникам. Задержки могут произойти уже в феврале.