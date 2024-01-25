Остановить агрессора: что готовит Евросоюз для России в рамках новых санкций

Российский алюминий является одним из товаров, который находится в перечне следующего пакета санкций ЕС против России. Фокус исследовал, что произойдет, если ЕС примет новые санкции, и повлияет ли новый пакет на производство оружия в России.

Процесс выплавки алюминия требует огромного количества электроэнергии, а цены на энергию составляют до 40% производственных затрат. Таким образом, санкции против российского металла, которые, вероятно, будет содержать 13-й пакет, являются еще одним способом повлиять на экономику страны-агрессора. В материале "Меньше ракет для Путина: в ЕС готовятся ввести для России новые ограничения" экономисты объяснили Фокусу, почему новые санкции от ЕС не станут сокрушительным ударом для страны-агрессора.

Известно, что европейские страны надеются согласовать следующий пакет санкций против РФ до второй годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину, то есть 24 февраля.

"Мы считаем, что было бы хорошо иметь пакет (санкций против России — ред.) накануне второй годовщины войны", — сказал опрошенный изданием Politico дипломат ЕС.

В то же время, по словам еще одного дипломата, самая большая проблема заключается в том, что "все крупные товары уже под санкциями, а другие недоступны, например, ядерная энергетика или СПГ".

Процесс выплавки алюминия требует огромного количества электроэнергии, а цены на энергию составляют до 40% производственных затрат Фото: Скрин видео

Остановят ли очередные санкции против РФ производство оружия для войны в Украине

Экономист, преподаватель финансов в Киево-Могилянской Бизнес Школе (KMBS) Алексей Геращенко в комментарии Фокусу отмечает, что не существует в принципе таких санкций в текущем раскладе экономических сил, которые способны кардинально повлиять на показатели экономического развития.

"На быстрый обвал экономики не стоит рассчитывать, и волшебного пакета санкций, который его обеспечит, не существует. Зато санкции являются политически важным сигналом, они также должны увеличивать "общественную усталость" от войны в РФ, влияют на долгосрочные последствия для страны-агрессора", — пояснил Геращенко.

По его словам, в реальности выдержать санкции полноценно значительно сложнее, чем ввести. Так, импортерами в России части санкционных продуктов стали Грузия, Узбекистан, Кыргызстан.

"То есть компания из этих стран покупает что-то санкционное для РФ в ЕС или США, а дальше продает в РФ, таким образом, туда попадает санкционный продукт. Подобная схема может произойти и с экспортом алюминия, о санкциях в отношении которого говорится в последнем обсуждаемом пакете.

Борьба с российским импортом продолжается, теперь в центре внимания металлургия Фото: pexels.com

С ним соглашается финансовый аналитик Андрей Шевчишин и отмечает, если запланированное Евросоюзом ограничение и станет достаточно болезненным для РФ, ведь доля России на рынке алюминия была около 25%, все равно Россия будет пытаться (и она уже это делает) перенаправлять свои алюминиевые потоки на Азию, Китай, а оттуда — на Европу.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис добавляет, что борьба с обходом санкций остается главной болью для ЕС.

"Сложность заключается в том, что некоторые из этих компонентов не попадают под санкции, потому что могут быть в чем-то, что, на первый взгляд, выглядит достаточно безобидным. Мы называем это запчастями к холодильникам. А россияне разбирают это и потом используют", — пояснил министр.

Напомним, санкции по ограничению алюминия из РФ в Европе начали рассматривать еще летом 2023 года. Фокус писал о том, что пока европейские дипломаты только искали возможность введения санкций на эту продукцию, в США, Канаде и Великобритании уже приняли ограничения. 16 июля 2023-го сеть облетели фото российского алюминия в порту Польши. Украинец показал огромный склад с российским алюминием в порту польского Щецина и возмутился уровню эффективности санкций.