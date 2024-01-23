Из-за санкций: российский ВПК разбирает на запчасти холодильники, — Британия в ООН

По словам дипломата Джеймса Кариуки, Великобритания будет продолжать усовершенствовать систему противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь ей защитить свое гражданское население от атак ВС РФ.

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Из-за полномасштабного вторжения в Украину и введенных санкций Россия понесла ущерб в более чем 400 миллиардов долларов из-за наложенных санкций. Военный потенциал государства-агрессора значительно ослаб, что вынуждает его обратиться за поддержкой в области вооружений к другим авторитарным режимам, таким как Северная Корея. Об этом заявил постоянный представитель Великобритании в ООН Джеймс Кариуки на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что Россия утратила более 50% захваченных территорий с февраля 2022 года и пятую часть своего Черноморского флота.

"Российская оборонная промышленность разбирает на запчасти холодильники. Она заказывает оружие у КНДР, нарушая многочисленные резолюции, принятые в этом зале, по указанию российского министра иностранных дел. Покупая и используя иранские беспилотники, оба государства нарушают резолюцию Совета Безопасности", — отметил Кариуки.

Также он отметил, что в то время, когда представители Украины, Великобритании и еще около 80 других стран присутствовали на Всемирном экономическом форуме в Давосе на прошлой неделе, заместитель председателя Совета национальной безопасности России заявил, что мир невозможен, пока существует независимое государство Украина.

"Это не мир. Это подчинение, которое угрожает самому существованию Украины как государства и открывает новую эру глобальной нестабильности. Вот почему Великобритания будет продолжать пополнять систему противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь ей защитить свое гражданское население от жестоких атак. Безопасность Украины имеет значение для глобальной безопасности", — сказал постпред Великобритании при ООН.

Отметим, что несмотря на то, что доходы от нефти и газа снижаются, финансовое пополнение государственного бюджета страны-агрессора в 2023-м росло: доходы федерального бюджета за 11 месяцев года оказались на уровне 25,96 триллиона рублей — это на 4,8% выше, чем за первые 11 месяцев 2022 года. Факторы, которые удерживали Россию на плаву, в 2024-м, скорее всего, не будут действовать.