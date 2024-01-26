Польша снова против: почему бунтуют местные фермеры и возможен ли компромисс

Польские фермеры не единственные, кто выходит с протестами в последние дни. Однако действительно ли все из-за украинского экспорта? И к чему готовиться украинским аграриям?

Масштабные митинги, которые 24 января охватили всю Польшу, а параллельно Францию, Германию и другие страны ЕС, не утихают в течение недели. Европейские аграрии и фермеры выходят на трассы с требованиями защитить их бизнес от импорта, в частности из Украины, а также навязывания Брюсселем экологических требований в рамках Зеленого курса. Действительно ли поляки и граждане других государств Евросоюза стремятся помешать развитию украинского экспорта во время полномасштабной войны страны с РФ, говорится в материале Фокуса "Аграрный бунт в Польше: какие требования у фермеров и повлияет ли это на экспорт зерна из Украины".

На акцию несогласия польские фермеры вышли с целым рядом требований. Первое и самое главное — остановить неконтролируемый импорт агропродукции из Украины и других стран вне ЕС.

Как сообщает RMF FM, акции с тракторами и другой техникой на дорогах состоялись в более чем 150 местах по всей территории страны. Фермеры на этот раз не блокировали ни границу, ни движение по трассам. Вместо этого требовали остановить "бесконтрольный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, которые не соблюдают европейские стандарты".

Акции с тракторами и другой техникой на дорогах состоялись в более 150 местах по всей территории Польши Фото: СКРИНШОТ З МАПИ НА САЙТІ RMF24.PL

Польские аграрии говорят, что они оказались в неконкурентном положении, поскольку они в своей деятельности обязаны выполнять ряд правил и дополнительно тратить средства на определенные меры защиты окружающей среды, тогда как на производителей в третьих странах эти требования не распространяются.

Также они призывают готовить "стратегию по вступлению Украины в ЕС в сфере сельского хозяйства" с разделением на сектора.

Кроме того, фермеры хотят, чтобы власть пересмотрела общую европейскую политику в сфере сельского хозяйства. Они недовольны рядом ограничений, связанных с Европейским зеленым курсом, и хотят изменений и большей "гибкости" в национальной стратегии на весь период до 2027 года.

Действительно ли польские фермеры протестуют против Украины

Как заявил соорганизатор польской забастовки Роман Кондрув, протестуют они не против Украины, а против тех, "кто в Брюсселе" и их политики. "Протестует Франция, немцы, румыны, Словакия, чехи. Все протестуют против политики Брюсселя. Эта забастовка по всей Польше — от моря и до Татр. Все протестуем — от востока до запада", — сказал Роман Кондрув.

Эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова в комментарии Фокусу отметила, что польский митинг не связан именно с Украиной, ведь речь идет об общей европейской аграрной политике.

"Это способ протеста против европейской аграрной политики, а она существенно отличается от нашей, украинской. Они имеют четкий ориентир на экологизацию сельского хозяйства. Им запрещено использовать ряд пестицидов, то есть определенных действующих веществ, есть ограничения по ветеринарным препаратам, выбросам в воздух и тому подобное. Тамошним фермерам работать в разы сложнее, чем украинским. Конечно, они категорически против "закручивания гаек", которое происходит на европейском рынке, и логично, что имеют "ревность" по украинской продукции", — отметила она.

Поляки протестуют не против Украины, а против тех, "кто в Брюсселе" Фото: Getty

По словам эксперта, польские граждане считают, что украинским работникам жить и работать легче, поэтому пытаются просто занять свое место под солнцем, добиться чтобы на их рынке не было лишней конкуренции.

"У нас одни обстоятельства, связанные с войной, у них — другие. Не считаю, что это ненависть к Украине. На самом деле, нам придется это пережить. Когда мы вклиниваемся в чужой работающий рынок, тем более высокомаржинальный и дотационный для его участников, то должны понимать, что будут трудности. Так, европейские фермеры боятся Украины, чье сельское хозяйство превышает в разы агросекторы многих стран", — отметила Оксана Руженкова.

Украина и Польша остаются преданными развитию логистики и пограничной инфраструктуры Фото: Из открытых источников

Как правительства будут решать проблемы

Во время визита в Киев 21 января главы правительства Польши Дональда Туска состоялись переговоры о снятии ограничений для украинских фермеров и производителей. Глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что Украина ожидает от Польши механизма верификации экспорта агропродукции, в соответствии с решением ЕК, который эффективно работает с Румынией и Болгарией.

В то же время Туск отметил, что Польша оценит предложенные Украиной механизмы верификации и найдет выход, который будет подходить аграриям обеих стран.

Между тем заместитель директора, аналитик аграрного рынка "ПроАгро Групп" Мария Колесник в комментарии Фокусу сказала, что фермерские протесты как в Польше, так и в других странах ЕС является глобальной проблемой европейского аграрного сектора.

В странах ЕС — массовые страцки фермеров. Протесты и против украинской агропродукции, и против правил Брюсселя

"Это связано с новыми требованиями и нормами экологического законодательства, которые были приняты в ЕС ранее. По нему фермеры должны уменьшать собственные площади (минимум 10% площадей с\х назначения каждый товаропроизводитель должен отводить под луга, леса), сокращать употребление пестицидов в производстве и тому подобное. Поэтому такой раздражитель, как еще один сосед (Украина — ред.), который много производит, и вызывает дополнительные требования", — пояснила Колесник.

По ее словам, ситуация с европейскими забастовками фермеров намного сложнее. Украине нужно это использовать, в частности, договариваться с польским правительством относительно транзитных коридоров, а также дальнейшего продвижения и вступления в ЕС.

"Ведь все эти требования, которые коснулись европейских фермеров, будут касаться и Украины", — добавила она.

Напомним, ранее исполнительный вице-президент Европейской Комиссии по вопросам торговли Валдис Домбровскис отметил, что сейчас распределение экспорта украинской сельскохозяйственной продукции происходит неравномерно. А Представители ЕС рассказали, что также рассматривается возможность введения квот на мясо птицы, сахар и яйца из Украины, однако никакого решения по этому поводу еще нет.