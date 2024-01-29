Реформа рынка земли: как подорожали участки, когда пришел бизнес

По словам аналитика Киевской школы экономики (KSE) Романа Нейтера, сейчас цена продажи на 109% превышает порог минимальной стоимости земельного участка.

После начала второго этапа земельной реформы, который начался с 1 января 2024 года, в Украине подорожали земли сельхозназначения. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook аналитик Киевской школы экономики (KSE) Роман Нейтер.

По его словам, о подорожании свидетельствуют первые сделки по купле/продаже земель. По его данным, за первые две недели нового года юрлица купили 73 участка, совокупная площадь которых составила 233 гектара.

"При покупке подмораторных земель есть минимальная цена, равная нормативной денежной оценке (НДО) земли. Если среди всех участков, которые были проданы в 2024 году, медианное соотношение цены продажи к НДО составляет 1,03 — то есть цена лишь на 3% выше НДО, то среди участков, приобретенных юрлицами в 2024 году медиана составляет 2,09. То есть цена продажи на 109% превышает минимальную цену продажи", — объяснил Нейтер.

Он отметил, что пока еще рано говорить, что цены на землю будут повышаться и в дальнейшем.

"Но первые результаты свидетельствуют о том, что мы можем увидеть значительный прирост цены, связанный с доступом к рынку бывших подмораторных земель юридических лиц", — написал Роман Нейтер.

Рынок земли в Украине

Украинский рынок земли открылся 1 июля 2021 года. Председатель Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру Дмитрий Макаренко в 2023 году поделился информацией, что с началом реформы процесс купли-продажи земельных участков происходил не очень активно.

"В 2021 году за первые полгода работы рынка земли было выпущено в обращение более 100 тысяч гектаров. Когда в 2022 году началась полномасштабная война рынок, конечно, просел и в обращение было выпущено 69 тысяч гектаров. В 2023 году по состоянию на октябрь мы уже видим, что уже почти 80 тысяч гектаров реализовано, показатели приближаются к довоенным" — сказал он.

А 1 января 2024 стартовал второй этап земельной реформы. Теперь скупать сельскохозяйственные земли разрешается юридическим лицам. Им доступны частные земельные участки, общая площадь которых составляет не более 10 тысяч гектаров.

Напомним, недавно эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил Фокусу, почему юридические лица не спешат покупать землю в Украине. По его словам, инвесторы не хотят вкладывать деньги, поскольку у них нет гарантий безопасности.