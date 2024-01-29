Более 13 500 гривен: кому из пенсионеров в Украине полагается такая выплата

В 2024 году пенсии для военных, получивших инвалидность на войне, могут увеличиться до 15 тысяч гривен.

В Украине предусмотрена пенсия для лиц с инвалидностью, пострадавших в результате военных действий. Об этом пишет издание "На пенсии".

Лица, получившие инвалидность I группы, имеют право на возрастную выплату, составляющую 650% от прожиточного минимума для тех, кто утратил трудоспособность. При этом, с учетом всех доплат, размер начислений не может быть менее 13 604,50 гривен.

Пенсия в 15 тысяч гривен — кто может получить

В 2024 году размер надбавки должен увеличиться до 15 346,5 гривны, в соответствии с ростом прожиточного минимума до 2361 гривны.

Пенсия для лиц с инвалидностью зависит от нескольких факторов:

группы инвалидности;

процента от общей суммы возрастной пенсии;

периода от установления инвалидности до достижения 60 лет.

Эти параметры учитываются при назначении пенсии по возрасту. Военные, получившие инвалидность в результате боевых действий, имеют право на 100% от суммы денежного обеспечения. В то время как другие лица с инвалидностью могут рассчитывать на 70% от этой суммы.

Таким образом, минимальная пенсия для военных с инвалидностью I группы составит 650% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что эквивалентно 13 605 гривен.

Напомним, в марте 2024 года пенсии повысят всем, чьи выплаты должны были индексировать по плану. Но сама индексация пройдет по новой бальной системе. Предполагается, что после индексации средняя пенсия в Украине составит 6 тысяч гривен.

Также сообщалось, что документа Министерства социальной политики Украины известно, что правительство планирует в 2024 году перечислять пенсионные выплаты в три этапа. Первый из них состоится уже 1 января.