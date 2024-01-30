Социальные выплаты для ВПЛ: что изменится уже с первого февраля

Министр соцполитики Оксана Жолнович рассказала, что правительство смогло найти более 6 млрд гривен на выплаты для ВПЛ.

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) продолжат получать социальные выплаты с первого февраля. Об этом сообщают "Факты ICTV".

Отмечается, что Кабинет министров Украины продлил социальные выплаты для ВПЛ до 1 марта 2024 года.

Как рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович, те изменения, которые были заявлены в социальной программе с первого февраля, решили перенести на месяц. Правительство смогло найти более 6 млрд гривен на выплаты для ВПЛ.

"Учитывая зимний период, трудности с поиском работы и еще ряд обстоятельств, мы решили с Кабинетом министров продлить выплаты абсолютно всем внутренне перемещенным лицам еще на месяц. Мы смогли найти на это ресурс, это большие деньги, более 6 млрд грн", – пояснила она.

Отметим, что ВПЛ каждый месяц получают:

3 000 грн – для лиц с инвалидностью и детей до 18 лет;

2 000 грн – для всех остальных.

Напомним, что в "Юридическом советнике для ВПЛ" рассказали, что переселенцы могут получить не только помощь на проживание, но и получить временное жилье. В частности, это касается тех лиц, которые остались без собственного жилья из-за полномасштабной войны.