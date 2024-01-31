Программу "єВідновлення" ожидают изменения: поможет ли это быстрее получить компенсацию

По словам руководительницы профильного комитета Рады Елены Шуляк, состоялись масштабные публичные консультации с участием участников программы "еВідновлення" и ее исполнителей, во время которых выяснили моменты, которые нужно усовершенствовать или уточнить.

В 2024 году комплексную программу "єВідновлення", в рамках которой предоставляется государственная компенсация владельцам недвижимости за нанесенный агрессией РФ ущерб, ожидают изменения. Предполагается, что нововведения будут касаться в сроках подачи заявлений, запрета получить компенсацию за поврежденное/разрушенное жилье, которое приобрели исключительно ради денег от государства, и присвоения различных статусов населенным пунктам, в зависимости от степени их разрушений. Об этом сказала председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, механизмы работы программы "єВідновлення" и ее эффективность внимательно отслеживают. В частности, в Украине состоялись масштабные публичные консультации, участие в которых принимали участники и исполнители программы. В ходе дискуссий были выявлены моменты, которые нужно усовершенствовать. Например, как отметила Шуляк, это касается заявлений, которые продолжают подавать через три и более месяца после разрушения, поскольку законодательство по состоянию на сейчас не определяет сроки подачи.

"К сожалению, мы видели отдельные случаи, когда некоторые граждане пытаются использовать программу "єВідновлення" ради собственной наживы, поэтому важно запретить возможность подавать заявления и получать компенсацию тем, кто на момент повреждения жилья не были его владельцами, а приобрели постфактум именно ради компенсации", — рассказала она.

Усовершенствовать государственную программу также могут путем:

ограничив размер поврежденного жилья, который будут компенсировать;

определив статус земельного участка под частным домом, от права собственности на который граждане отказались, получив сертификат.

Также правительство рассматривает возможность изменить сроки подачи заявлений, а получателю компенсации хотят разрешить не платить пенсионный сбор при покупке недвижимости в обмен на жилищный сертификат "єВідновлення" и тому подобное.

Также отмечается, что украинцы, жилье которых повредили или разрушили, и которое осталось на временно оккупированных территориях, тоже хотят получать государственную компенсацию. По словам председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, по этому вопросу государство уже работает — в рамках пилотного проекта жители временно оккупированного Мелитополя могут подавать на компенсацию за разрушенное жилье.

Напомним, недавно Кабмин решил ограничить площади уничтоженного жилья, по которым будет выплачиваться компенсация. Отныне она будет покрывать такие площади уничтоженного жилья:

не более 150 кв. м для квартиры;

не более 200 кв. м для дома усадебного типа, садового или дачного дома.

Как пояснила Фокусу обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, если площадь жилья превышает нормы, установленные правительством, то остальная площадь должна быть подана в заявлении на компенсацию за счет репараций или других источников .

Также Фокус рассказывал, что с 26 января владельцы разрушенных в результате российской вооруженной агрессии частных домов смогут подавать заявки, чтобы получить компенсацию в рамках "еВідновлення" и построить жилье на старом участке.