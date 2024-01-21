Ремонт оплатят, но не весь. Какие компенсации доступны благодаря программе "єВідновлення"

С начала 2024 года заработал третий этап программы "єВідновлення". Теперь государство будет возмещать расходы украинцев, которые сделали ремонт поврежденного в результате агрессии РФ жилья за свой счет. А недавно правительство приняло постановление, которым ограничило площадь жилья, которую покроет программа. Какие могут возникать проблемы у заявителей и что нужно знать, чтобы получить адекватную компенсацию.

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В Украине с января этого года стартовал третий этап комплексной программы восстановления жилья, которая предусматривает государственную компенсацию владельцам недвижимости за нанесенный агрессией РФ ущерб. Вопросы выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено во время полномасштабного российского вторжения, регулируются Законом Украины №2923-IX. Первый этап программы "єВідновлення", в рамках которого выплачивается помощь на ремонт домов, стартовал в мае прошлого года. Предполагается, что участник может получить за один поврежденный после 24 февраля 2022-го объект, расположенный на неоккупированной территории, где не ведутся активные боевые действия, до 200 тыс. грн, которые можно потратить на приобретение стройматериалов и заказ ремонтных услуг. В правительстве сообщили, что уже более 35 тыс. украинских семей получили от государства выплаты на 3,2 млрд грн. Всего по этому компоненту программы поступило более 67 тыс. заявок. Больше всего из Харьковской, Киевской и Николаевской областей.

1 августа 2023-го стартовал второй этап "єВідновлення", который предусматривает, что владельцы уничтоженного жилья могут получить сертификат на приобретение новой квартиры или дома или денежные выплаты на самостоятельное восстановление. Как рассказал глава правительства Денис Шмыгаль, уже сгенерировано более 2 тысяч жилищных сертификатов почти на 3,7 млрд грн. Более 540 сертификатов уже забронировано, что означает, что сотни семей определились с новой недвижимостью и готовы заключать сделки купли-продажи. Впрочем, есть те, кто уже вселился в новое жилье. О семье из Гостомеля, которая за жилищный сертификат приобрела дом в Буче на Киевщине, рассказал министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Третий этап программы предусматривает выделение компенсаций тем, кто самостоятельно за свой счет сделал ремонт Фото: Днепропетровская ОВА

С начала этого года продолжается выплата денежной помощи на ремонты в рамках "єВідновлення". По состоянию на начало января за срочные ремонты выплачены средства для 32 тысяч семей на общую сумму 2,4 миллиарда гривен, а за капитальные ремонты — для 3 тысяч семей на общую сумму 900 миллионов гривен. Фокус решил выяснить, как принять участие в программе на этом этапе и с какими проблемами сталкивались те, кто подавали заявки на участие в "єВідновлення".

Компенсация за сделанный ремонт: важные нюансы

На компенсацию за уже сделанный ремонт, которая стала доступна в рамках программы "єВідновлення" с января, могут рассчитывать граждане, чье жилье было повреждено после 24 февраля 2022 года в результате боевых действий. При этом объект не может быть размещен в зоне активных боев или на временно оккупированной территории Украины. Перечень таких территорий утвержден Министерством реинтеграции. Также условием предоставления компенсации является внесение сведений о праве собственности на поврежденный объект в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Важно

Стартовали выплаты украинцам на ремонт поврежденного жилья: какие суммы выплатят

Компенсация за выполненный ремонт предоставляется за работы и строительную продукцию, если заявитель не получал денежную или материальную помощь от общественных или международных организаций, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Под программу подпадают:

одноквартирные дома, в том числе обособленные жилые дома усадебного типа;

сблокированные дома с отдельными квартирами, имеющими свой собственный вход с улицы;

коттеджи и дома одноквартирные повышенной комфортности;

дома усадебного типа, дачные и садовые;

квартиры (жилые помещения) в многоквартирном доме (в случае, когда места общего пользования не повреждены, или в случае, когда такие места общего пользования были повреждены, но в дальнейшем были отремонтированы).

В рамках программы "єВідновлення" можно получить деньги на ремонт или сертификат на новое жилье

Для получения помощи на ремонт нужно сделать следующие шаги:

подать информационное сообщение о поврежденном имуществе и заявление на получение помощи через приложение или портал Дія, ЦНАП или нотариуса;

получить решение комиссии местного совета о сумме компенсации;

получить средства на восстановление на виртуальную карту, которую можно открыть в одном из банков-партнеров программы.

До 150 квадратов: какие последствия будет иметь правительственное решение об ограничении компенсации

На днях Кабмин принял решение об ограничении площади уничтоженного жилья, по которому будет выплачиваться компенсация. Об этом говорится в правительственном постановлении №39 от 16 января. В частности, теперь компенсация будет покрывать такие площади уничтоженного жилья:

не более 150 кв. м для квартиры;

не более 200 кв. м для дома усадебного типа, садового или дачного дома.

"Фактически государство будет компенсировать стоимость квартир до 150 кв.м и домов до 200 кв.м. В случае, если ваш дом больше, остальная площадь должна быть подана в заявлении на компенсацию за счет репараций или других источников (могу предположить, что речь идет о донорской помощи от стран-партнеров)", — прокомментировала Фокусу обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. Она обращает внимание на то, что постановление КМУ имеет ряд других важных нововведений для программы "єВідновлення".

Средства от государства можно потратить только на услуги подрядчиков и покупку стройматериалов из определенного перечня компаний Фото: Pexels

"Решение правительства должно упростить реализацию жилищных сертификатов, ведь прекратить право собственности на уничтоженное имущество можно будет с помощью выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Напомню, что для того, чтобы воспользоваться забронированными средствами по сертификату, то есть оформить право собственности на новую квартиру/дом, надо аннулировать предыдущее. Раньше это было менее удобно", — добавила она.

Вместе с тем, продолжила эксперт, постановление прописывает механизм обжалования решения комиссии о предоставлении/отказе в компенсации, в частности относительно ее размера.

Согласно новому постановлению, государство будет компенсировать стоимость квартир до 150 кв.м и домов до 200 кв.м, остальное — за счет репараций

Учитывая ограничения площади в постановлении, директор по маркетингу группы компаний DIM Дарья Бедя советует следующую стратегию: приобрести за сертификат инвестиционное ликвидное жилье, которое позволит заработать в перспективе за счет роста стоимости квадратного метра. "Если у вас есть крыша над головой, потому что семьи могут объединяться поколениями, то есть смысл вложиться в подобный лот, подождать его подорожания и перепродать, заработав даже по очень сдержанным прогнозам, до 25-30% за два года", — отметила она Фокусу.

Однако это можно реализовать при условии, что объект имеет выигрышную концепцию, стабильно высокую заинтересованность со стороны конечного потребителя и высокие строительные темпы, подчеркнула специалист.

Платят, но не всем: почему могут отказать в компенсации

По данным KSE, по состоянию на 1 сентября 2023 года, в результате боевых действий разрушено или повреждено 167,2 тыс. объектов жилого фонда, из них 147,8 тыс. — частные дома; 19,1 тыс. — многоквартирные. Поскольку атаки со стороны ВС РФ продолжаются, то и цифры растут. Среди регионов, которые больше всего пострадали от разрушения жилого фонда, — Донецкая, Киевская, Луганская, Харьковская, Николаевская, Черниговская, Херсонская и Запорожская области.

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"єВідновлення": как воспользоваться услугой совладельцам разрушенного жилья

Учитывая масштабы проблемы, опрошенные Фокусом эксперты и девелоперы приветствуют запуск программы. "Это сигнал для украинских граждан, что государство не оставляет их наедине с проблемами и по мере возможностей берет на себя компенсацию прямых материальных потерь украинцев", — отметил Фокусу экономист Андрей Новак.

"Положительным является факт, что вы не ограничены в локации, выбирая новое жилье, — говорит Дарья Бедя. — Причем первичный рынок дает больше возможностей для реализации сертификатов, чем вторичный, где стоимость квартиры стабильна и зависит не всегда от рыночных факторов, а еще и от настроений и ожиданий владельцев. А вот на первичке стратегий покупки может быть больше и даже если сумма компенсации не покрывает стоимости нового лота, есть варианты, как приобрести желанное жилье. Первая из возможных стратегий — это спецусловия и предложения от девелоперов".

Для получения компенсации, важно все зафиксировать сразу после "прилета", говорят юристы Фото: Суспільне

Чтобы облегчить получение компенсации, человеку, в чье жилье "прилетело", важно правильно все зафиксировать. Адвокат Тарас Боровский рассказал Фокусу, каким должен быть алгоритм действий человека, чтобы повысить шансы получить выплаты от государства.

Нужно сразу вспомнить, где лежат правоустанавливающие документы на жилье. Если их можно спасти без рисков для жизни и здоровья — сделайте это. Если риски для жизни и здоровья преобладают или документы уже уничтожены — не рискуйте, документы можно восстановить. Всем владельцам недвижимого имущества в Украине лучше хранить правоустанавливающие документы в безопасном месте, сделать их скан-копии и хранить на облачных сервисах информации. То же самое касается и документов, подтверждающих личность. Вызвать полицию и ГСЧС. Полиция и ГСЧС после ликвидации опасных последствий осмотрят место происшествия и составят соответствующие документы. Если это возможно и безопасно — самостоятельно зафиксируйте повреждения. Снимите видео и фото повреждений. Есть некоторые рекомендации для таких съемок. Перед началом включите на телефоне функцию геолокационной привязки фото и видеофайлов, которые записывает ваша камера для дальнейшей фиксации в метаданных файла места происшествия. В начале видео назовите свою фамилию, имя, отчество, марку, модель, серийный номер устройства, на которое ведется съемка, время и точное место проведения съемки. По возможности демонстрируйте в кадре определенные привязки к постоянным ориентирам (общеизвестных вывесок, дорожных знаков и т.д.). Это нужно, чтобы в дальнейшем никто не поставил под сомнение место происшествия, время и причинно-следственную связь между обстрелами и разрушениями. Если вы увидите обломки/части ракеты или других предметов, которые "прилетели" в ваш дом — зафиксируйте их на фото/видео. Познакомьтесь со свидетелями происшествия и возьмите у них контактные номера телефонов. Они могут понадобиться в дальнейшем для получения от них письменных объяснений и составления протоколов осмотра места происшествия. В дальнейшем дополнительно сообщите о происшествии государственные органы через онлайн ресурсы и всеми другими доступными способами. Убедитесь, что ваши обращения были зафиксированы. Сохраняйте всю информацию, которая будет публиковаться в СМИ о событиях обстрела и повреждения вашего дома. Обратитесь к юристам, которые помогут в вашем случае.

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Компенсация за поврежденное жилье: будут ли выплаты за квартиры в оккупации

Впрочем, не всем, кто обращался за компенсацией, начислили средства или согласовали заявку. В соцсетях украинцы рассказывают, что уже полгода как оформили все документы, получили одобрение, но деньги до сих пор не поступили. Или что получили отказ из-за отсутствия сведений в реестре. Кое-где украинцы пишут, что предложенная по программе сумма была недостаточна для проведения ремонта. Конечно, сделать хороший ремонт на выделенную государством сумму с учетом нынешней стоимости стройматериалов — крайне сложная задача.

Крайне неутешительная ситуация у тех, чье жилье до сих пор под оккупацией, ведь программа на них пока не распространяется. Из-за потери связей с домом и масштабов разрушений они беспокоятся по поводу перспектив когда-то получить компенсации. "Доказать что-то невозможно — все архивы на оккупированной территории… Документы сгорели вместе с домом", — говорит Наталья, которая выехала из Донбасса.

Девелоперы начали предлагать опции для владельцев разрушенного жилья в условиях недостаточного покрытия от государства

"Программа "єВідновлення" пока не срабатывает в автоматическом быстром режиме, как это анонсировалось при ее презентации, — рассказывает Андрей Новак. — Объяснений может быть несколько. Первое — экономическое. Сейчас половина расходной части государственного бюджета тратится напрямую или косвенно на цели обороны, обеспечение силовых структур. Возможности бюджета очень ограничены, поэтому удовлетворить большое количество заявок по программе невозможно. Вторая причина — техническая. Механизм подачи документов и утверждения необходимых расходов по программе якобы понятен, но практика показывает, что выполнить все требования по реализации этого механизма не все могут".

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Из-за нехватки финансирования программу могут свернуть, предостерегает эксперт Украинского института будущего Даниил Монин. "Думаю, что программа будет заморожена на 2024 год, пока идут активные боевые действия. А это может продолжаться и весь 2024 год. Главный акцент сейчас: финансирование войны в условиях минимизации финансирования партнеров делает расходование денег на восстановление неразумным. Разве что на объекты критической инфраструктуры", — прокомментировал Монин.