Из-за подозрительных транзакций: украинцам могут заблокировать банковские карты, — СМИ

По словам эксперта Романа Корнилюка, в условиях курса Украины на европейскую интеграцию требования финмониторинга и дальше будут усиливаться.

Украинцам могут заблокировать карту из-за подозрительных транзакций. Особенно подвергаются вниманию крупные онлайн-покупки, снятие значительных сумм, операции с криптовалютой и большие денежные переводы. Об этом рассказали финансовые аналитики YouControl в комментарии изданию OBOZ.UA.

По словам эксперта Романа Корнилюка, банки регулярно подвергаются штрафам за нарушение финансового мониторинга, поэтому они обязаны активно проверять транзакции.

"Рост количества штрафов связан с глобальными трендами усиления роли финмониторинга в деятельности финансовых учреждений, усилением роли государства в экономике в условиях геоэкономической фрагментации, повышенным социальным запросом на прозрачность и подотчетность и развитием технологий автоматизированного анализа больших массивов данных. В условиях курса Украины на европейскую интеграцию требования финмониторинга и дальше будут усиливаться, если мы как общество стремимся стать частью цивилизованного демократического мира", – отмечает Корнилюк.

Также руководитель юридического департамента YouControl Надежда Чаленко отметила, что блокировка карты может произойти даже в случае необновленных данных о себе, особенно если наложен арест исполнительной службой из-за невыплаченных алиментов, неисполненного судебного решения, просроченных штрафов и тому подобного. Также возможна блокировка, если физическое лицо не способно подтвердить законное происхождение средств.

Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью;

получение большой суммы на карточку и ее вывод наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн;

транзакции на сумму 400 тыс. грн и более.

Напомним, что в рамках финансового мониторинга в Украине возможно блокирование счетов не только при обнаружении подозрительных сумм при переводах, но и в результате реализации мошеннических схем. Из-за этого хитрые мошенники используют карты случайных украинцев, которых потом ждут проблемы в банке.