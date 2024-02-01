Пенсии в Украине: кто может получить надбавку за детей и как ее оформить
Что касается тех пенсионеров, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц, то факт их увольнения с работы устанавливается на основании личного заявления, в котором нужно указать время, с которого человек не работает.
Украинские пенсионеры, которые не работают и не зарегистрированы как физические лица — предприниматели и содержат детей до 18 лет, могут оформить доплату к пенсии. Об этом пишет телеканал "24. Экономика".
Ссылаясь на постановление Кабинета Министров Украины №654 от 16 июля 2008 года "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан", телеканал приводит основные положения по оформлению надбавки к пенсии за детей.
Кто может получить надбавку
Доплата к пенсии на несовершеннолетних детей назначается только одному из неработающих пенсионеров, воспитывающих ребенка, не достигшего 18 лет. Такая надбавка выплачивается на каждого ребенка и назначается к разным видам пенсий.
Однако на детей, которые имеют статус инвалидов с детства или являются детьми с инвалидностью, надбавка к пенсии не предусмотрена.
Как оформить доплату на детей
Для этого необходимо представить список документов, подтверждающих отсутствие дохода у пенсионера, который является основой для начисления ЕСВ:
- трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц;
- копия приказа об увольнении с работы;
- данные о застрахованном лице;
- сведения об отсутствии государственной регистрации ФЛП.
Что касается тех, кто имеет статус внутренне перемещенных лиц, то факт увольнения с работы устанавливается на основании личного заявления. Также нужно указать время, с которого человек не работает.
Какие документы подавать
Для назначения доплаты на детей нужно предоставить следующие документы:
- заявление о назначении или перерасчете пенсии;
- паспорт;
- ИНН;
- трудовую книжку или другие документы, которые подтверждают, что пенсионер не работает и не занимается предпринимательской деятельностью;
- свидетельство о рождении ребенка, который находится на содержании пенсионера;
- справку с места жительства о пребывании на иждивении или о совместном проживании с заявителем;
- справку от органа соцзащиты о неполучении пособия на ребенка.
Заявление и все документы для назначения надбавки можно подавать лично в отделение Пенсионного фонда Украины или дистанционно в личном кабинете на веб-портале фонда.