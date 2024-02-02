Водителям приготовиться: как и почему подорожает бензин в 2024 году

В Национальном банке Украины считают, что топливо на внутреннем рынке по итогам года подорожает на более чем 13%.

Топливо в Украине в 2024 году будет дорожать более активно по сравнению с 2023 годом. Об этом идет речь в "Инфляционном отчете" Национального банка.

Отмечается, что в прошлом году на украинском топливном рынке цены поднялись всего на 2,7%. Причина: на мировых рынках дешевела нефть, это компенсировало повышение налогов.

"Снижение мировых цен на нефть в конце года почти нивелировало эффект от возврата налогообложения топлива, которое действовало до вторжения", — сказано в обзоре.

Но в Нацбанке отмечают, что весной 2024-го ожидается, что нефть начнет дорожать, а на фоне умеренного снижения стоимости в дальнейшем топливо в Украине подорожает, как ожидается, на 13,2%.

"Это будет иметь косвенное проинфляционное влияние и на стоимость транспортных услуг и отдельных товаров. В дальнейшем стоимость топлива стабилизируется благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть", — объяснили в Национальном банке.

Цены на бензин, дизтопливо, газ на АЗС Украины

Как свидетельствуют данные Консалтинговой группы А-95, на которые ссылается Минфин, средневзвешенные цены по регионам и операторам практически не меняются. Так, по состоянию на 1 февраля, 50,74 гривны за литр (цена не изменилась по сравнению с предыдущим днем). Остальные виды бензина, а также дизельное топливо и газ продаются по следующим ценам:

А-95 премиум — 54,23 гривны за литр;

А-92 — 47,01 гривны за литр

Дизельное топливо — 50,82 гривны за литр;

Автогаз — 27,37 гривны за литр.

В то же время, по данным Госстата, бензин "А-92" по итогам 2023 года подешевел на 0,6%, а вот марки "А-95" подорожал на 2,5%. Больше всего для автомобилистов подорожал сжиженный газ почти на 15%.

Напомним, депутат Даниил Гетманцев, который возглавляет налоговый комитет Рады, в конце 2023 года сообщил, что в Украине продолжаются дискуссии по поводу возможного пересмотра акцизов на автогаз, чтобы унифицировать их с акцизами на бензин и дизельное топливо. Также Фокус рассказывал, какие события в мире могут повлиять на цены на бензин в Украине в 2024 году.