Хватает на заправку мотоцикла: украинец научился делать бензин из пластика (видео)

Украинец переделал старый самогонный аппарат в установку по производству бензина. Полученным топливом он заправляет свой мотоцикл.

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Житель села Каменка Сумской области Виталий Куколь в домашних условиях изготовляет бензин и дизтопливо. Сырьем для их получения является обычный пластик. Об изобретателе рассказали в сюжете "Суспільне.Суми".

Установку для получения топлива Виталий Куколь переделал из старого самогонного аппарата своего деда. В ней пластик нагревается до 400 градусов по Цельсию. При такой температуре начинается процесс его дегидратации – он превращается в пары бензина, дизтоплива, керосина, воска, вазелина и парафина. Также выделяются и газы.

Из килограмма пластика получается 200 грамм бензина А-80, 150 грамм керосина и 300 грамм солярки. Остальные 350 грамм – вазелин, воск и парафиновая смесь.

С сырьем проблем нет – пластик разбросан повсюду и нужно лишь собрать его и нарезать его перед переработкой на мелкие куски. Полученного бензина достаточно, чтобы заправлять мотоцикл украинского мастера.

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Виталий Куколь обращался к представителям местной власти с предложением наладить выпуск бензина, однако не получил поддержки — его изобретение не заинтересовало чиновников.

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