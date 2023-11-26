Ради просмотров в соцсетях: блогер перевез свой Rolls-Royce на крыше Hummer (видео)

Rolls-Royce Ghost установили на крышу Hummer H2 SUT с помощью крана. Пикап проехался по городу и посетил АЗС.

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Жители казахского города Алматы на днях стали свидетелями странного события. Внедорожник Hummer перевозил на своей крыше роскошный Rolls-Royce Ghost. Видео заезда появилось на Youtube-канале RB life.

Автомобили заехали на заправку Фото: скриншот/YouTube

Выяснилось, что такой трюк проделал блогер Алан Енилеев, который является чемпионом мира по компьютерной игре Need for Speed. Цель – собрать просмотры и лайки на Youtube и в соцсетях.

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Дорогой Rolls-Royce Ghost стоимостью около $200 000 установили на крышу пикапа Hummer H2 SUT с помощью крана. Ему подготовили деревянную подставку, а закрепили автомобиль с помощью буксировочных тросов. Примечательно, что были подобраны автомобили одинакового цвета – желтые с черными акцентами.

Трюк провернули ради просмотров в соцсетях Фото: скриншот/YouTube

Масса Rolls-Royce Ghost составляет 2360 кг, но Hummer H2 SUT справился с тяжелым грузом. Мало того, удалось даже заехать на заправку. Впрочем, ехать пришлось медленно, чтобы роскошный седан не слетел с крыши. Естественно, машины привлекли всеобщее внимание.

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