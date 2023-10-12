Rolls-Royce представил роскошный седан с "солнечным затмением" в салоне (фото)

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ekleipsis Private Collection получил эксклюзивный интерьер. На разработку уникального оформления потолка с имитацией солнечного затмения ушел целый год.

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Седан Rolls-Royce Ghost получил новую эксклюзивную версию Black Badge Ekleipsis Private Collection. Она отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ekleipsis Private Collection окрашен в темно-коричневый цвет Lyrical Copper. Он может менять свой оттенок в зависимости от освещения благодаря уникальному напылению.

Внешний вид дополняют боковые полосы оранжевого цвета. В этот цвет также окрашены тормозные суппорты.

Седан окрашен в цвет Lyrical Copper Фото: Rolls-Royce

Снаружи вы не найдете хромированные элементы. Вместо них используется отделка из затемненной стали.

В интерьере преобладают черный и оранжевый цвета. Во внутренней отделке применяются только высококачественные материалы.

В интерьере появилась уникальная отделка Фото: Rolls-Royce

Главной особенностью Rolls-Royce Ghost Black Badge Ekleipsis Private Collection является уникальное оформление потолка. Вместо привычного звездного неба освещение имитирует солнечное затмение. Анимация длится 7 минут и 31 секунду, что соответствует максимально продолжительному времени полного солнечного затмения.

В Rolls-Royce заявили, что на разработку этой функции ушел целый год. Для создания такого эффекта было использовано три прототипа.

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Другие улучшения интерьера включают сделанные на заказ накладки на пороги с подсветкой, уникальные зонтики в дверях и чехол для авто с надписью Private Collection. Всего будет выпущено 25 экземпляров этой модели.

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