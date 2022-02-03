В Украине появился самый мощный и самый быстрый Rolls-Royce (фото)

Rolls-Royce Ghost Black Badge оснащен более мощным двигателем на 600 сил и разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с.

В Украине официально представлен новый Rolls-Royce Ghost Black Badge. Это самая мощная и самая эксклюзивная версия роскошного седана стоимостью от 18 283 771 гривен.

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Новый Rolls-Royce Ghost Black Badge можно отличить по решетке радиатора и фигурке "Дух экстаза" в черном хроме. Кроме того, установлены эксклюзивные 21-дюймовые литые диски.

[ + – ] Цена седана - от 18,3 млн. гривен Фото: Rolls-Royce

Для Rolls-Royce Ghost Black Badge предложены 44 000 различных цветов кузова, также можно выбрать эксклюзивный индивидуальный окрас. Изюминка модели – экстра-черный цвет, являющийся самым темным в мире. На покрытие кузова идет 45 кг краски, а полируют автомобиль вручную.

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В отделке салона использованы эксклюзивные кожа, дерево и овечья шерсть, также доступны карбоновые детали. На выбор предложены трехместный задний диван или два отдельных сидения.

[ + – ] Rolls-Royce Ghost Black Badge узнается по черной решетке радиатора и и фигурке "Дух экстаза" [ + – ] Салон отделан дорогими кожей и деревом [ + – ] Разгон до сотни занимает 4,7 с [ + – ] Мощность V12 подняли до 591 л. с.

Роскошный седан Rolls-Royce получил прибавку в мощности и крутящем моменте – его 6,75-литровый V12 твин-турбо развивает 591 л. с. и 900 Н∙м. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Также для улучшения управляемости доработана пневмоподвеска Ghost Black Badge.

Ранее Фокус сообщал, что Rolls-Royce и другие элитные автопроизводители побили рекорды продаж в 2021 году.