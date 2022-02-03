В Україні з'явився найпотужніший і найшвидший Rolls-Royce (фото)

Rolls-Royce Ghost Black Badge оснащений потужнішим двигуном на 600 сил і розганяється до 100 км/год за 4,7 с.

В Україні офіційно представлено новий Rolls-Royce Ghost Black Badge. Це найпотужніша і найексклюзивніша версія розкішного седана вартістю від 18 283 771 гривень.

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Новий Rolls-Royce Ghost Black Badge можна відрізнити за решіткою радіатора у чорному хромі. Крім того, встановлені ексклюзивні 21-дюймові диски литі.

[ + – ] Ціна седана – від 18,3 млн гривень Фото: Rolls-Royce

Для Rolls-Royce Ghost Black Badge запропоновано 44 000 різних кольорів кузова, також можна вибрати ексклюзивне індивідуальне забарвлення. Родзинка моделі – екстрачорний колір, що є найтемнішим у світі. На покриття кузова йде 45 кг фарби, полірують автомобіль вручну.

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В обробці салону використані ексклюзивні шкіра, дерево та овеча шерсть, також доступні карбонові деталі. На вибір запропоновано тримісний задній диван або два окремі сидіння.

[ + – ] Rolls-Royce Ghost Black Badge впізнається за чорними решітками радіатора [ + – ] Салон оброблений дорогими шкірою та деревом [ + – ] Розгін до сотні займає 4,7 с [ + – ] Потужність V12 підняли до 591 к. с.

Розкішний седан Rolls-Royce отримав збільшення в потужності і крутному моменті — його 6,75-літровий V12 твін-турбо розвиває 591 к. с. та 900 Н∙м. З 8-ступеневою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,7 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Також для покращення керованості доопрацьована пневмопідвіска Ghost Black Badge.

Раніше Фокус повідомляв, що Rolls-Royce та інші елітні автовиробники побили рекорди продажів у 2021 році.