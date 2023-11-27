Вистачає на заправку мотоцикла: українець навчився робити бензин із пластику (відео)

Українець переробив старий самогонний апарат на установку з виробництва бензину. Отриманим паливом він заправляє свій мотоцикл.

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Мешканець села Кам'янка Сумської області Віталій Куколь у домашніх умовах виготовляє бензин і дизпаливо. Сировиною для їхнього отримання є звичайний пластик. Про винахідника розповіли в сюжеті "Суспільне.Суми".

Установку для отримання палива Віталій Куколь переробив зі старого самогонного апарату свого діда. У ній пластик нагрівається до 400 градусів за Цельсієм. За такої температури починається процес його дегідратації — він перетворюється на пари бензину, дизпалива, гасу, воску, вазеліну та парафіну. Також виділяються і гази.

З кілограма пластику виходить 200 грамів бензину А-80, 150 грамів гасу і 300 грамів солярки. Решта 350 грам — вазелін, віск і парафінова суміш.

Із сировиною проблем немає — пластик розкиданий усюди і потрібно лише зібрати його та нарізати перед переробкою на дрібні шматки. Отриманого бензину достатньо, щоб заправляти мотоцикл українського майстра.

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Віталій Куколь звертався до представників місцевої влади з пропозицією налагодити випуск бензину, однак не отримав підтримки — його винахід не зацікавив чиновників.

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