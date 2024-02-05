Пенсия в Украине: кому могут засчитать в стаж период, когда люди не работали

Пенсионный фонд отмечает, что люди, которые ухаживают за больным родственником, имеющим I группу инвалидности, могут накопить стаж даже в период, когда они не работали.

Для украинцев, желающих выйти на пенсию, необходимо иметь достаточный страховой стаж. При этом определенным гражданам зачисляют стаж даже за период, в течение которого они не занимались трудовой деятельностью. Об этом сообщили в ПФУ.

Как сообщили в Пенсионном фонде, существует три условия, при которых такая практика становится возможной.

В частности, такую возможность предоставляют людям, заботящимся о членах семьи с I группой инвалидности. В этих обстоятельствах кто-то из членов семьи часто вынужден покинуть свою трудовую деятельность для ухода за больным родственником.

"Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено зачисление при определенных условиях в страховой стаж периодов ухода, в частности за лицом с инвалидностью I группы", — сообщают в ПФУ.

Однако для включения периода ухода за инвалидом I группы в страховой стаж, заботящемуся лицу необходимо соответствовать трем критериям:

человек должен быть трудоспособным (не пенсионный возраст и не иметь инвалидности);

нигде не работать в период ухода за лицом с инвалидностью;

получать в органах социальной защиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с действующим законодательством.

Согласно новым правилам с 2023 года, людям, заботившимся о больном родственнике, зачислят период ухода в страховой стаж. Однако период до 2003 года не будет учитываться, поскольку на тот момент данное законодательство не действовало.

Ранее Фокус рассказывал, кто из украинцев не сможет получить пенсионные выплаты в 2024 году. Все потому, что с 1 января украинцам для выхода на пенсию нужно накопить не менее 31 года стажа. Также напомним, что в Украине могут не выплачивать зарплаты и пенсии бюджетникам на фоне отсутствия финансовой поддержки со стороны стран Запада.