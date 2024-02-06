Страны ЕС опасаются российской мести и кибератак после замораживания активов РФ, — СМИ

В ЕС обеспокоены тем, что Россия подаст большое количество апелляций против Euroclear. В этом бельгийском финансовом депозитарии хранится подавляющее большинство российских резервов в Европе.

Столицы ЕС опасаются российской мести и кибератак после замораживания активов РФ, которые будут направлены для Украины. Об этом сообщает Politico.

Государства G7 рассматривают предложение использовать эти активы в качестве залога для банковских займов. Благодаря им будет происходить финансирование восстановления Украины. По словам чиновников, вовлеченных в процесс, если Россия откажется выплачивать репарации после окончания войны против Украины, эти средства будут конфискованы.

Потенциальные кибератаки на западные страны, как информирует издание, являются риском для многих в случае полномасштабной конфискации российских замороженных активов. Несколько европейских чиновников, участвовавших в дискуссиях, высказали мнение о том, что это может вызвать негативную реакцию на европейские активы в России. Такое предостережение дополняется предупреждениями о том, что ответные действия могут запятнать репутацию еврозоны, сделав ее менее привлекательной для инвесторов.

В Европе опасаются, что Москва может отомстить, подав шквал апелляций против Euroclear. В этом бельгийском финансовом депозитарии хранится подавляющее большинство российских резервов в Европе.

Конфискация активов России для Украины

Министры иностранных дел ЕС, как сообщило 23 января агентство Bloomberg, согласились дать старт введению налога на непредвиденные доходы от замороженных активов РФ. Этот план обсудили с послами стран-членов блока. Союзники Украины в целом согласились с тем, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный войной. ЕС, страны "Большой семерки" и Австралия решили заморозить около 260 миллиардов евро (283 миллиарда долларов) активов российского Центрального банка в форме ценных бумаг и наличных денег.

Как отметили в МИД Украины, решение о конфискации российских активов будет принято в 2024 году. По словам руководителя ведомства Дмитрия Кулебы, решение по замороженным активам противника может быть принято частями, а не комплексно, однако первые результаты должны быть в ближайшее время. Динамика дискуссий высокая.

Напомним, в Китае 5 февраля намекнули, что против конфискации резервов РФ для Украины, и назвали последствия для Запада. Толкование и изменения законов и правил в сфере финансов, как сообщает газета Global Times, может подорвать доверие инвестиции в государственные облигации, такие как Государственный долг США, который считался безопасной сферой.