ВАКС конфисковал 100% активов греческо-российского миллиардера Саввиди и его жены

По информации ЦПК, российский олигарх Саввиди дважды избирался депутатом Госдумы РФ от партии "Единая Россия", публично приветствовал аннексию Крыма Россией и имеет государственные награды РФ.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал 100% корпоративных акций и прав двух крупных украинских предприятий, которые принадлежали греческо-российскому миллиардеру Ивану Саввиди и его жене. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции (ЦПК).

"Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства активов российско-греческого олигарха Ивана Саввиди и его жены Кирияки", — говорится в сообщении.

Среди конфискованных активов:

100% корпоративных акций ЧАО "Пентопак", который является одним из лидеров по производству упаковки для мясных и колбасных изделий;

100% корпоративных прав дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина".

В ЦПК добавили, что жена Саввиди является номинальной владелицей ряда фирм в Украине, хотя бизнесом фактически владеет ее муж.

"Если решение устоит в апелляции, то дальше "мяч" будет на поле Фонда госимущества, потому что конфискованное предприятие работает, платит налоги и имеет коллектив из 200 человек. Будем следить за действиями ФГИУ по этому активу", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 января Минюст подал иск в ВАКС о применении санкции, предусмотренной п. 11 ч. 1 ст. 4 закона Украины "О санкциях" к Ивану Саввиди и его жене Кирияке Саввиди.

Что известно о супругах Саввиди

Иван Саввиди — российский бизнесмен греческого происхождения, который имеет тесную связь с властями РФ и провластной партией "Единая Россия". Дважды избирался депутатом Госдумы РФ от партии "Единая Россия", публично приветствовал аннексию Крыма Россией, был спонсором ряда российско-патриотических фестивалей на полуострове. В апреле 2022 года направлял автомобили и генераторы в самопровозглашенную "ДНР", за что получил личную благодарность от главарей этой группировки. Имеет государственные награды РФ — в 2020 году президент Владимир Путин наградил Саввиди орденом за успехи.

Саввиди также является президентом Федеральной национально-культурной автономии греков России, через которую осуществляет идеологическую поддержку действий РФ путем глорификации, то есть возвеличивания, прославления президента Владимира Путина и военнослужащих российской оккупационной армии. Указанная деятельность, по словам ЦПК, имеет устойчивый и длительный характер — осуществляется Саввиди с 2014 года.

Кроме того, в условиях полномасштабного вторжения, имея целью содействие руководству временно оккупированных украинских территорий, Иван Саввиди поддерживает связи и оказывает материально-техническую поддержку самопровозглашенным органам и их руководству.

По данным Trap Aggressor, Саввиди занял 83-е место в российском списке Forbes-2021 с общим состоянием в 1,7 миллиарда долларов. Он также является акционером продовольственной группы "Агроком", владеет греческим футбольным клубом PAOK, морским портом Салоники и другим бизнесом в Греции.

Кирияки Саввиди — одна из самых богатых женщин в Ростовской области РФ. Она является номинальной владелицей ряда компаний, а бизнесом фактически владеет ее муж. Ей опосредованно через юридическое лицо Costeram Holdings Ltd (Греция) принадлежит ЧАО "Пентопак" и дочернее предприятие "Атлантис-Пак Украина".

Несмотря на санкции активы российских миллиардеров в 2023 году увеличились более чем на 50 миллиардов долларов. В рейтинг 500 самых богатых людей планеты вошли 25 граждан России. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.