Как докупить себе страховой стаж: сколько теперь придется заплатить за один месяц
Украинцы, которым не хватает страхового стажа, могут его докупить. Для добавления стажа можно использовать систему добровольного пенсионного страхования, внося страховые взносы за себя или других лиц.
В украинском пенсионном законодательстве требования к страховому стажу для выхода на пенсию увеличиваются ежегодно. После повышения минимальной заработной платы с начала 2024 года изменился и минимальный страховой взнос для зачисления в страховой стаж по сравнению с 2023 годом. ПФУ подсчитали, сколько нужно уплатить, чтобы в страховой стаж докупить один полный месяц.
Чтобы к страховому стажу причислили один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть равна или быть больше размера минимального страхового взноса.
Причем минимальный размер такого взноса составляет 22% от размера минимальной зарплаты.
С 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы в Украине составляет 7 100 грн. Поэтому увеличился и минимальный страховой взнос. Теперь для того, чтобы трудовая деятельность засчитывалась в общий стаж, придется платить 1 562 грн ежемесячно (7 100 грн х 22% = 1 562 грн).
Согласно государственному бюджету на 2024 год, украинцев ожидает еще одно повышение минимальной заработной платы до 8 000 грн с 1 апреля. Это означает, что добровольный пенсионный взнос составит 1 760 грн (8 000 грн х 22% = 1 760 грн).
Выход на пенсию
Для получения пенсии в 2024 году необходимо иметь:
- 31 год страхового стажа для выхода на пенсию в возрасте 60 лет;
- 21 год страхового стажа для выхода на пенсию в возрасте 63 лет;
- 15 лет страхового стажа для ухода на пенсию в возрасте 65 лет.
Напомним, 5 февраля сообщалось, кому могут засчитать в стаж период, когда люди не работали. Пенсионный фонд отмечает, что люди, которые ухаживают за больным родственником, имеющим I группу инвалидности, могут накопить стаж даже в период, когда они не работали.