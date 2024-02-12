Украинцы рискуют потерять накопленный стаж: в ПФУ назвали причину

По словам начальницы Главного управления ПФУ в Донецкой области Натальи Рад, стаж до января до 2004 года вписан в бумажную трудовую книжку. Эти данные оцифровывают, но с загрузкой информации на портал Пенсионного фонда могут возникнуть проблемы.

Украинцам, которые решили загрузить скан-копии своей бумажной трудовой книжки на портал Пенсионного фонда, могут не засчитать страховой стаж, записанный в этой книжке. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, почему так происходит.

Так, по словам начальницы Главного управления ПФУ в Донецкой области Натальи Рад, для того чтобы вовремя выйти на пенсию, у украинцев должен быть определенный уровень страхового стажа. Со стажем, который был заработан украинцами с января 2004 года, можно ознакомиться в Электронном реестре застрахованных лиц. А вот стаж до этой даты можно взять только из бумажной трудовой книжки работника.

Отсканированную и загруженную на портал копию бумажной трудовой книжки затем оцифровывают, и она появляется в личном кабинете пользователя на портале ПФУ. Однако нередко так случается, что данные из трудовой не заносятся на портал, а вместо них появляется надпись "отклонено" или "отменено выполнение". Это значит, что-либо скан-копии загружены неправильно, либо в самой трудовой обнаружены какие-то неточности.

"Если статус обработки "отклонено" или "отменено выполнение", документ не обработан. Причины отмены могут быть разными, в том числе несоблюдение требований к сканируемым документам, несоответствие фамилии, имени, отчества и так далее", — объяснила представительница Пенсионного фонда.

Она также отметила, что если просто копии загружены неправильно, то их еще можно перезагрузить. Но если обнаружилась ошибка с личными данными гражданина, тогда пенсионерам нужно будет собирать справки, чтобы подтвердить, что это его трудовая книжка, и что в ней записан его трудовой стаж.

Но даже если после загрузки копий трудовой книжки никаких проблем не возникло, то ее цифровой вариант все равно сразу же не появится на портале. Согласно закону, как подчеркнула Наталья Рад, для этого есть месяц. Хотя обычно копии бумажных документов в ПФУ обрабатывают быстрее — примерно за две недели.

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