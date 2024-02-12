Укрнафта хочет назначить своих представителей в правление Укрнефтебурения с миллионными зарплатами, — СМИ

Укрнефтебурение не работает уже три месяца, утверждает эксперт.

Государственное руководство национализированными предприятиями продолжает оставаться на удивление неэффективным. Так, некогда крупнейшая по объемам добытого газа частная компания "Укрнефтебурение" после ее национализации и передачи в управление "Укрнафты" фактически не работает. Тем не менее в государственной "Укрнафте" решили провести собрание акционеров и назначить своих представителей в состав правления подписав с ними контракты на 5 лет и миллионные зарплаты. Об этом пишет политический эксперт Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook со ссылкой на сайт "Укрнефтебурение", передает "Телеграф".

Как пишет эксперт, "Укрнефтебурение" собирается 11 марта провести собрание акционеров, хотя хвастаться на них государственным управляющим не то что нечем, а вообще странно, ведь предприятие просто не работает.

"Несмотря на тот факт, что спецразрешение на добычу "Укрнефтебурению" отменено, несмотря на то, что все суды проиграны, а сама компания под управлением "Укрнафты" уже третий месяц НЕ РАБОТАЕТ, "Укрнафта" все-таки решила провести 11 марта общее собрание акционеров "Укрнефтебурения", — удивляется на своей странице в Facebook Михаил Шнайдер.

При этом, добавил эксперт, еще больше "интересности" этой ситуации придает собственно главные вопросы повестки дня заседания.

"Основные вопросы — утверждение нового состава правления из представителей "Укрнафты" и подписание с ними контрактов на 5 лет с МИЛЛИОННЫМИ зарплатами и золотым парашютом при увольнении. Которая напоминает всем известное выражение — "Кто не работает, тот Ест", — резюмирует Михаил Шнайдер.