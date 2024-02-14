"Будут с нами стоять": украинские перевозчики готовят протест в ответ на действия поляков

По словам начальника ОО "Перевозчики западного региона" Виталия Коценко, начнется украинский митинг уже в четверг. Рейсовые автобусы будут пропускать через границу без проблем.

Украинские перевозчики планируют собственную акцию протеста в ответ на действия со стороны польских фермеров. Проходить она будет возле пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск". Об этом заявил начальник общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко в комментарии "Суспiльному".

По его словам, начнется митинг в четверг, 15 февраля. Протестующие с 9 утра планируют не пускать на украинскую территорию перевозчиков из Польши, которые будут пытаться пересечь пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск".

"Они будут здесь с нами стоять на своих машинах, пока наши украинские перевозчики с их стороны не начнут ехать. Ведь они в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", — заявил Виталий Коценко в комментарии журналистам.

Отдельно управляющий общественной организацией добавил, что длительность протестов со стороны украинских перевозчиков будет зависеть исключительно от польской стороны. Пока не удастся о чем-то договориться.

В то же время, проезд рейсовых автобусов в этом месте будет осуществляться по-прежним правилам. Их никто блокировать не собирается.

Напомним, 11 февраля польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на дорогу. Фуры распиливали болгарками. Инцидент произошел на украино-польской границе возле пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за этот инцидент. По его словам, протестующие "не сдержали своих эмоций", поскольку находятся в "очень тяжелом" экономическом положении.