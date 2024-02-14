Застряло 2540 грузовиков: на украино-польской границе очередь растянулась на недели

По информации системы "єЧерга", в очереди на украино-польской границе груженым украинским грузовикам нужно простоять от 7 до 18 дней, а для пустых грузовиков очередь задерживается более чем на год.

Из-за блокады польскими фермерами польско-украинской таможни на двух КПП — "Ягодин — Дорохуск" и "Медыка — Шегини" — застряло 2540 украинских грузовиков. Об этом свидетельствуют данные системы "єЧерга".

По информации из этой системы, в очереди нужно простоять от 7 до 18 дней, а для пустых грузовиков очередь задерживается более чем на год. При этом, как утверждают украинские водители, время ожидания в очереди постоянно увеличивается.

Актуальная ситуация на украино-польской границе

Информацию на въезд в Украину по состоянию на 21:30 14 февраля можно увидеть на скрине с сайта "єЧерга".

Фото: Скриншот

На выезд из Украины, как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 18:00 14 февраля ни на одном КПП не осуществляют пропуск пешеходов, а на пункте пропуска "Нижанковичи", как и раньше, пропускают только грузовики с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза.

Фото: Скриншот

При этом пограничники отмечают, что следует учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Реакция украинских водителей

Ранее мы рассказывали, что в ответ на блокаду границы польскими фермерами украинские перевозчики решили организовать свой протест на контрольно-пропускном пункте "Ягодин — Дорохуск". Акцию планируют начать в 9:00 15 февраля. Рейсовые автобусы будут пропускать через границу без проблем.

"Они будут здесь с нами стоять на своих машинах, пока наши украинские перевозчики с их стороны не начнут ехать. Ведь они в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", — заявил начальник общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко в комментарии журналистам.

Напомним, недавно польские фермеры возобновили протесты на КПП "Шегини", "Устилуг" и "Угринов". В очереди на границе на 13 февраля находилось около 1250 грузовиков.

Напомним, 11 февраля польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на дорогу. Фуры распиливали болгарками. Инцидент произошел на украино-польской границе возле пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за этот инцидент. По его словам, протестующие "не сдержали своих эмоций", поскольку находятся в "очень тяжелом" экономическом положении.