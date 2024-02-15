"Процесс пошел": украинцев предупредили о подорожании бензина

По словам эксперта топливного рынка Сергея Куюна, закупочная стоимость топлива с начала 2024 года выросла с 77 долларов за баррель до 83 долларов.

В Украине в следующие две-три недели стоимость топлива на заправках вырастет минимум на две гривны. Об этом сказал в эфире телемарафона директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Что будет влиять на цены на топливо

По словам эксперта, изменения в ценовой политике напрямую связаны с напряженной ситуацией в Красном море. Так, закупочная стоимость топлива с начала 2024 года выросла с 77 долларов за баррель до 83 долларов. Между тем Украина импортирует топливо по мировым ценам, соответственно, закупочная стоимость начала расти.

"Для нефтяного рынка это существенная величина и поэтому рынок начинает реагировать. Мы все покупаем по импорту, то есть по мировым ценам, соответственно закупочная стоимость начала расти. И мы видим, что в последние пару недель АЗК из эконом-сегмента начали постепенно подтягивать цены. Каждый день практически добавляют по 50 копеек, 30, 20. Процесс, как говорится, пошел", — сказал Куюн.

Он отметил, что топливо подорожает на 2-3 гривны.

"Думаю, если ситуация в мире не изменится, то цена может вырасти на две-три гривны", — подчеркнул Сергей Куюн.

Цены на топливо в 2024 году: прогноз Нацбанка

Госрегулятор прогнозирует, что в этом году топливо будет дорожать несколько активнее, чем в 2023 году. Так, из-за подорожания нефти на мировых рынках, стоимость топлива в Украине вырастет более чем на 13%.

"Это будет иметь косвенное проинфляционное влияние и на стоимость транспортных услуг и отдельных товаров. В дальнейшем стоимость топлива стабилизируется благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть", — пояснили в Национальном банке.

Что происходит в Красном море

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа вооруженная группировка хуситов в Йемене, поддержанная Ираном, заявила о блокировании Баб-эль-Мандебского пролива на пути к Суэцкому каналу для всех кораблей из любых стран, следующих в Израиль. Кроме этого атаковали гражданские корабли, выпустив по ним ракеты и дроны.

Из-за этих нападений произошел сбой в мировой торговле: крупным судоходным компаниям приходится выбирать более длинный и дорогой маршрут вокруг африканского мыса Доброй Надежды, а не через Суэцкий канал, через который проходит около 12% мировой торговли.

Напомним, что в Украине могут пересмотреть акцизы на автогаз, поскольку их нужно унифицировать с акцизами на бензин и дизельное топливо. Также Фокус рассказывал, какие еще события в мире могут повлиять на цены на бензин в Украине в 2024 году.