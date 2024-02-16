"ПриватБанк" приостановит операции с картами: не будут работать банкоматы и терминалы

Клиентам крупнейшего государственного банка предлагают выполнить все запланированные на 17 февраля финансовые операции заранее.

В ночь на 17 февраля украинцы временно не смогут пользоваться некоторыми услугами государственного "ПриваБанка". Причина: банк будет проводить регламентные работы процессинга, сообщила пресс-служба финансового учреждения в пятницу, 16 февраля.

Отмечается, что клиенты не смогут выполнять операции с карточками. Не будут работать также:

банкоматы;

терминалы самообслуживания;

POS-терминалы банка.

Известно, что ограничения начнутся 17 февраля с 00:05 и продлятся до 04:05 часов

"Обычно регламентные работы мы делаем в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами — советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов", — пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, что регламентные работы нужны для того, чтобы "увеличить возможности и безопасность обработки растущих объемов операций с платежными картами" .

"ПриватБанк" упростил денежные переводы из Польши в Украину

Отныне граждане, проживающие в Польше и отправляют финансовую помощь родным в Украину, могут больше не обменивать польские злотые для того, чтобы выполнить денежный перевод. Так, "ПриватБанк" начал сотрудничать с европейским финансовым сервисом ZEN.com, поэтому отныне делать переводы в банке можно как в гривне на свой счет или на карту, так и в польских злотых, если клиенты имеют валютный счет.

Чтобы выполнить перевод нужно также активировать счет в приложении ZEN.com. Далее нужно:

выбрать валюту перевода PLN;

указать имя и фамилию получателя и номер карты / счета IBAN в гривне или номер счета IBAN в злотых в "ПриватБанке";

убедиться, что в разделе "Тип перевода" указан PrivatMoney.

К слову, в конце лета 2023 года "ПриватБанк" разрешил клиентам покупать валюту в своем мобильном приложении. На проведение установлен лимит: можно купить не более 50 тысяч гривен в месяц. Также напомним, как "ПриватБанк" предлагает украинцам поддержать военных, которые защищают страну от посягательств российских оккупантов.