Таких цен не было 30 лет: в США газ подешевел до рекордных значений

Газодобыча в Соединенных Штатах Америки продолжает расти, но погода зимой оказалось аномально теплой, поэтому цены на газ упали до минимумов.

На фоне аномально теплой зимы и продолжающегося роста добычи газа на рынке США увеличивается избыток запасов природного ресурса. Такая сиутация, в свою очередь, провоцирует резкое снижение цен на "голубое топливо". Так, цены на газ в США с поправкой на инфляцию рухнули до самого низкого уровня за более чем 30 лет, пишет Reuters.

Цены на газ в США: детали

Сообщается, что фьючерсы на газ, который поставляется в Генри-Хаб в Луизиане, в ближайшие месяцы будут составлять 1,58 долларов за миллион британских тепловых единиц (около 45 долларов за тысячу кубометров). Это самый низкий показатель в реальном выражении с момента, когда в 1990 году заработали з фьючерсные контракты.

Как свидетельствуют данные Управления энергетической информации США (EIA), запасы рабочего газа по состоянию на 9 февраля составляли 2,535 миллиарда кубических футов, что является самым высоким показателем за это время года с 2016 года.

За исключением короткого периода сильных холодов в середине января, зима 2023/24 года в основном была теплее, чем в среднем, что привело к снижению прямого потребления газа, а также выработки электроэнергии на основе газа.

Особенно теплой была погода в декабре, поэтому объем запасов сократился всего на 300 миллиардов кубических футов, что стало самым небольшим сезонным потреблением с декабря 2015 года, по сравнению со средним показателем за десять лет в 478 миллиардов кубических футов.

В публикации сказано, что на температурные показатели зимой повлияло климатическое явление Эль-Ниньо в Тихом океане, которое принесло теплую погоду в северные районы Соединенных Штатов. Так, температура поверхности моря в центрально-восточной части Тихого океана была почти на 2 градуса выше средней в декабре 2023-го года.

"Цены должны снижаться достаточно долго, чтобы опустошить хранилища от избыточных запасов, которые остались от зимы 2023/2024, и освободить место для новых, которые будут добавлены этим летом в преддверии зимы 2024/25 года", — говорится в публикации.

К слову, теплая зима и рекордные запасы обвалили цены на газ в Европе. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в Европейском Союзе и Великобритании на 10 февраля на 45% превышали десятилетний сезонный средний показатель. Также Фокус писал, сколько газа было сосредоточено в подземных хранилищах в начале 2024 года в Украине, и хватит ли объемов до конца отопительного сезона.