Банки Украины пересмотрели ставки по кредитам и депозитам: что предлагают клиентам

В Национальном банке рассказали, как украинские финучреждения реагировали на снижение учетной ставки и как изменились условия по кредитам и депозитам, которые предлагаются клиентам.

Многие украинцы, как до войны, так и сейчас, рассчитывают на кредиты, чтобы хоть немного поправить свое финансовое положение, которое ухудшилось с началом полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Поэтому чем ниже ставка Нацбанка по кредитам, тем они доступнее для населения. Тем временем в IV квартале 2023 года банки Украины снижали ставки по депозитам и кредитам. Так, средняя ставка по депозитам для населения составляет 14,2% годовых, по кредитам — 27,3%, свидетельствует Обзор банковского сектора от Национального банка Украины (НБУ).

Отмечается, что центральный банк в ІV квартале дважды снижал учетную ставку, совокупно на 5 процентных пункта. В целом в прошлом году ключевая ставка была снижена на 10 процентных пункта, после чего ее зафиксировали на уровне до 15% годовых. В то же время ставка по депозитным сертификатам НБУ "овернайт" в течение года снижена на 8 процентных пункта, а с октября 2023-го она равна учетной.

Банки активно реагировали на снижение учетной ставки. Так, например, ставки по гривневым депозитам субъектов хозяйствования с июльского пика снизились на 4,1 процентных пункта, а по итогам IV квартала снижение было на 2,2 процентных пункта, то есть уровень гривневых депозитов составил 10,2% годовых.

В то же время ставки по срочным вкладам физических лиц в течение квартала было снижались медленнее. Так, средняя ставка для 12-месячных гривневых депозитов снизилась всего на 0,3 процентных пункта, а за квартал – до 14,2% годовых.

"Среди прочего из-за эффекта изменения структуры кредитования — доля субсидированных ипотечных займов росла", — сказано в отчете Нацбанка.

Доходы банков: кто заработал больше всех в 2023 году

Украинские банки за 2023 год получили суммарную прибыль в 160 миллиардов гривен (до налогообложения). Уровень прибыли почти вдвое превышает показатель до полномасштабной войны. Больше всех получили государственные "ПриватБанк", "Укрэксимбанк" и "Сенс Банк", свидетельствуют данные платформы Opendatabot от 16 февраля 2024 года.

Топ-10 банков по прибыли по итогам 2023 года выглядит так:

"ПриватБанк" – 37,76 миллиарда гривен или 43% от общей суммы;

"Укрэксимбанк" – 5,22 миллиарда гривен (6%);

"Сенс Банк" – 5,04 миллиарда гривен (5,8%);

"Райффайзен Банк" – 4,78 миллиарда гривен (5,5%);

"Ощадбанк" – 4,75 миллиарда гривен (5,5%);

"Укрсиббанк" – 4,34 миллиарда гривен (5%);

ПУМБ – 3,96 миллиарда гривен (4,6%);

"ОТП Банк" – 3,7 миллиарда гривен (4,3%);

"Ситибанк" – 3,59 миллиарда гривен (4,1%);

"Креди Агриколь Банк" – 2,79 миллиарда гривен (3,2%).

Ранее Фокус объяснял, что будет происходить с курсом доллара в 2024 году. Так, в НБУ говорят, что курсовые колебания на валютном рынке в текущем году усилятся. Также отметим, что с начала 2024 года в Украине синхронно со спросом на безналичном рынке рос спрос на наличную валюту.