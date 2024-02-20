"Никогда не было такой ситуации": Польша не закрывала границы от украинского зерна, — Дуда

Польский президент Анджей Дуда заявил, что с протестующими ведут переговоры. Он подчеркнул, что фермеры "боятся за свое существование".

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал ситуацию с блокированием фермерами границы с Украиной. Об этом известно из его интервью "Украинскому Радио".

Дуда подчеркнул, что протесты "прокатились практически по всему ЕС", и их устраивали не только польские фермеры.

"Фермеры боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынки стран Европейского Союза. Они боятся этого. Они считают, что это надо контролировать, потому что они боятся за свое существование. Трудно не понять, что они боятся за свои средства к существованию", — отметил президент.

Он заверил, что переговоры по этой "сложной проблеме" ведутся. Политик подчеркнул, что такой ситуации не возникло бы, если бы не произошло полномасштабное вторжение ВС РФ.

"Когда огромное количество украинского зерна попало на наш внутренний польский рынок, что вызвало большую путаницу, а также привело к протестам со стороны фермеров, тогдашнее польское правительство было вынуждено заблокировать возможность импорта зерна в Польшу. Но мы создали транзитные коридоры для того, чтобы это зерно можно было транспортировать в порты через территорию Польши, чтобы его можно было перевезти туда, где оно было нужно", — объяснил Дуда.

Он подчеркнул, что ранее этих коридоров не существовало, и благодаря им количество перевозимого через Польшу зерна увеличилось в 300 раз.

"Никогда не было такой ситуации, чтобы Польша закрывалась от сельскохозяйственной продукции из Украины. Нет, Польша закрыла свой внутренний рынок для украинского зерна в связи с кризисом на этом рынке и резким падением цен на продукцию, сельскохозяйственную продукцию, в том числе на зерно, но она не перекрыла возможность транзита зерна через Польшу", — заявил польский президент.

Он пояснил, что правительство не контролирует фермеров, ведь в демократической стране есть право на протест. Если демонстрация законна, то ее "толерантно" воспринимают и защищают. Однако польские власти ведут переговоры с фермерами и профсоюзами, чтобы граница с Украиной была разблокирована.

"Но это блокирование границы — это не является решением польского правительства, это не решение ни одной польской власти. Это просто решение, принятое фермерами, фермерскими организациями", — отметил Дуда.

Он заверил, что правительство "пытается решить эту проблему". Политик выразил надежду, что вопрос решится мирным путем — через переговоры.

"В Польше никто не может напасть на людей, которые мирно протестуют, которые отстаивают свои интересы. Это не разрешено. Это противозаконно", — добавил он.

Напомним, польские фермеры устроили протест на границе с Украиной — высыпали зерно из вагонов и частично заблокировали движение транспорта. Фокус собрал все детали нового обострения на границе с Польшей.

Ситуацию на границе комментировал представитель ГУР Андрей Юсов. Он назвал надругательство над зерном "публичным проявлением ксенофобии и оправданием геноцида".