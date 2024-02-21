Нацбанк ужесточил правила покупки валюты: что изменилось с 21 февраля

В Национальном банке отмечают, что новые изменения помогут сохранить устойчивость валютного рынка.

С 21 февраля 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) провел оптимизацию для некоторых валютных ограничений. Решения центрального банка направлены на предотвращения оттока капитала и на защиту международных резервов нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается, с 21 февраля 2024 года на валютном рынке изменятся правила покупки валюты бизнесом и расчеты по экспортным операциям.

Покупка валюты бизнесом

Сейчас для расчетов в иностранной валюте бизнесу приходится использовать имеющуюся валюту, а потом, если нужно, покупать ее на украинском валютном рынке Украины. Также предприятия проводят валютные операции на условиях "своп" по купле-продаже иностранной валюты, если в рамках первой части сделки банк покупает у клиента иностранную валюту.

Поэтому, чтобы соответствующие операции не были использованы для обхода действующих валютных ограничений, центральный банк уточнил условия покупки валюты предприятиями. Так, с 21 февраля при покупке валюты бизнесом украинские банки будут учитывать не только средства в иностранной валюте, которая размещена на текущих и депозитных счетах клиента, но и информацию о действующих валютных операциях клиента с банками на условиях "своп".

С этой целью на дату покупки иностранной валюты юридические лица будут сообщать банку информацию о проданной им валюте по первой части валютных операций на условиях "своп" (валюта, срок сделки) по незавершенным сделкам с банками. Детали будут вместе с данными об имеющихся средствах в иностранной валюте на текущих и депозитных счетах.

Сроки расчетов по экспортным операциям

Банки Украины и дальше будут придерживаться нормы, в рамках которой они могут завершить валютный надзор за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по экспортным операциям после зачисления на текущий счет резидента в банке поступивших от нерезидента за товар денежных средств, если эти средства поступили из-за границы.

Но в НБУ хотят, чтобы в Украину возвращалось еще больше валютной выручки после экспорта товара, поэтому госрегулятор уточнил особенности валютного надзора над финансовыми учреждениями. Так, с 21 февраля банкам разрешили отказываться от валютного надзора за соответствующими операциями при условии, если средства от нерезидента поступили в иностранной валюте. Переводы в гривнах не будут основанием для завершения валютного надзора банком.

Напомним, 7 февраля Нацбанк разрешил населению совершать безналичный обмен средств в российских и белорусских рублях. Разрешение будет действовать до конца 2024 года. Также Фокус рассказывал о планах Нацбанка по поводу дальнейшей отмены валютных ограничений в Украине.