Есть условие: в НБУ рассказали, когда могут отменить валютные ограничения

Как объяснил глава регулятора Андрей Пышный, дальнейшая либерализация валютных ограничений будет происходить поэтапно и связана она с условиями, а не с конкретными датами.

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Национальный банк Украины (НБУ) будет и в дальнейшем планирует снимать ограничения на валютном рынке, но при одном условии: ситуация с курсом доллара по отношению к гривне должна быть стабильной. На политику Нацбанка также будет влиять уровень международной финансовой помощи. Об этом сказал в интервью изданию Euromoney глава НБУ Андрей Пышный.

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Он отметил, что дальнейшая либерализация валютных ограничений будет проходить поэтапно. Все процессы будут связаны с условиями, а не с конкретными датами.

"Валютная либерализация будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо мы сможем обеспечить стабильность обменного курса и цен при управляемом обменном курсе", — сказал он.

Тем не менее, как отмечают журналисты, в НБУ понимают риски более изоляционистского течения в политике США.

"Стабильность обменного курса обеспечивается в первую очередь благодаря международной финансовой поддержке, которая позволяет нам пополнять международные резервы", — отметил Андрей Пышный.

В публикации сказано, при бюджетном дефиците из-за войны, финансовая помощь со стороны партнеров позволила Украине еще в 2022 году отказаться от монетарного финансирования, а этой осенью внедрить гибкий обменный курс и сосредоточиться на таргетировании инфляции.

Отмена валютных ограничений: что уже изменил Нацбанк

С конца июля 2022 года Нацбанк держал под контролем официальный курс национальной валюты на уровне 36,5686 грн по отношению к 1 доллару США. Но со 2 октября текущего года в Украине действует гибкий обменный курс, хотя ситуацию на валютном рынке продолжает контролировать Национальный банк. Так, регулятор компенсирует структурный дефицит валюты, поэтому с курсом происходят колебания — доллар то дорожает, то дешевеет.

Кроме того, с 1 декабря 2023 года Нацбанк снял все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

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Ранее Фокус писал, что с первого дня войны и далее в 2022 году Нацбанк принял ряд решений, стабилизирующих отток денег из банков и позволивших банкам в дальнейшем наращивать ликвидность.

Тем временем напомним, что доходы украинских банков по итогам 2023 года будут рекордными за всю историю банковской системы. Так, за десять месяцев текущего года финучреждения уже заработали 122,7 миллиарда гривен — в два раза больше, чем в 2021 году.